https://ria.ru/20240329/makfa-1936533644.html
Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник
Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2024
Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник
Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы акционерного общества "Макфа" и связанных с ним компаний, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:18
2024-03-29T09:18
2024-03-29T10:27
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
челябинская область
кипр
вадим белоусов
михаил юревич
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569056474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfe22d4685e1dd6026646c9a63afc4f8.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы акционерного общества "Макфа" и связанных с ним компаний, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Совокупная стоимость этих фирм превышает 46 миллиардов рублей, а ежегодная выручка превышает 41 миллиард", — сказал собеседник агентства.Замгенпрокурора подал иск в Центральный районный суд Челябинска. Предварительное заседание состоится 9 апреля. Источник уточнил, что привлечь к ответственности хотят бывших депутатов Госдумы Вадима Белоусова и Михаил Юревича из-за нарушений антикоррупционного законодательства, а также их родственников и тех, кто имел доступ к управлению фирмами концерна."Проверка показала, что Юревич и Белоусов фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них они не декларировали и в контрольные органы не сообщали", — отметил источник.В эту группу входили Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1. Ранее они были в собственности государства. Впоследствии на их основе образовали АО "Макфа" и АО "Первый хлебокомбинат".По словам собеседника агентства, заняв посты во власти, Юревич переоформил компании на родителей, сына и Белоусова, отвечавшего за нелегальные финансовые потоки. Последний также привлек в эту схему родственников. Через них фактические владельцы принимали решения, с использованием властных полномочий приумножали и капитализировали коррупционные активы, выводя прибыль в нелегальный оборот."Свидетели показали, что Юревич разрабатывал способы вывода активов за рубеж и их оперативной передачи подконтрольным лицам в случае смерти родственников и доверенных лиц. В итоге основным участником бизнес-группы стала компания "Макфа", которая входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий. Она даже внесена в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России", — пояснил источник.Сегодня концерн включает еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях, напомнил он. "При этом Белоусов и Юревич обеспечили передачу имущественных прав на российские юрлица в пользу восьми иностранных компаний, которые зарегистрированы на Кипре. Это позволяет обоим до сих пор выводить деньги концерна на Кипр и в Великобританию. Примерно два миллиарда в год выводится", — добавил собеседник агентства.При подаче иска в качестве обеспечительной меры, по его словам, заявлен арест части имущества, а также запрещено проводить сделки с ним.
https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html
https://ria.ru/20240116/rolf-1921528436.html
https://ria.ru/20231217/baltika-1916333253.html
https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html
россия
челябинская область
кипр
челябинск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569056474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf4314a26435ecc99711391cfc6ea61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, челябинская область, кипр, вадим белоусов, михаил юревич, госдума рф, челябинск, москва
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Челябинская область, Кипр, Вадим Белоусов, Михаил Юревич, Госдума РФ, Челябинск, Москва
Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник
Генпрокуратура потребовала изъять активы "Макфы" на 46 млрд рублей в пользу РФ
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы акционерного общества "Макфа" и связанных с ним компаний, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Совокупная стоимость этих фирм превышает 46 миллиардов рублей, а ежегодная выручка превышает 41 миллиард", — сказал собеседник агентства.
Замгенпрокурора подал иск в Центральный районный суд Челябинска
. Предварительное заседание состоится 9 апреля. Источник уточнил, что привлечь к ответственности хотят бывших депутатов Госдумы Вадима Белоусова и Михаил Юревича из-за нарушений антикоррупционного законодательства, а также их родственников и тех, кто имел доступ к управлению фирмами концерна.
"Проверка показала, что Юревич и Белоусов фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них они не декларировали и в контрольные органы не сообщали", — отметил источник.
В эту группу входили Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1. Ранее они были в собственности государства. Впоследствии на их основе образовали АО "Макфа" и АО "Первый хлебокомбинат".
По словам собеседника агентства, заняв посты во власти, Юревич переоформил компании на родителей, сына и Белоусова, отвечавшего за нелегальные финансовые потоки. Последний также привлек в эту схему родственников. Через них фактические владельцы принимали решения, с использованием властных полномочий приумножали и капитализировали коррупционные активы, выводя прибыль в нелегальный оборот.
"Свидетели показали, что Юревич разрабатывал способы вывода активов за рубеж и их оперативной передачи подконтрольным лицам в случае смерти родственников и доверенных лиц. В итоге основным участником бизнес-группы стала компания "Макфа", которая входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий. Она даже внесена в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России", — пояснил источник.
Сегодня концерн включает еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях
, напомнил он.
Юревич был депутатом с 2000 по 2005 год, после — с 2005 по 2010-й — занимал пост мэра Челябинска, а потом губернатором Челябинской области — вплоть до 2014 года. Белоусов был депутатом с 2011 по 2013-й. Согласно законодательству, в это время они не могли заниматься предпринимательской деятельностью.
«
"При этом Белоусов и Юревич обеспечили передачу имущественных прав на российские юрлица в пользу восьми иностранных компаний, которые зарегистрированы на Кипре. Это позволяет обоим до сих пор выводить деньги концерна на Кипр и в Великобританию. Примерно два миллиарда в год выводится", — добавил собеседник агентства.
При подаче иска в качестве обеспечительной меры, по его словам, заявлен арест части имущества, а также запрещено проводить сделки с ним.