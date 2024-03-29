https://ria.ru/20240329/makfa-1936533644.html

Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник

Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2024

Генпрокуратура потребовала изъять активы группы "Макфа", сообщил источник

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы акционерного общества "Макфа" и связанных с ним компаний, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:18

2024-03-29T09:18

2024-03-29T10:27

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы акционерного общества "Макфа" и связанных с ним компаний, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Совокупная стоимость этих фирм превышает 46 миллиардов рублей, а ежегодная выручка превышает 41 миллиард", — сказал собеседник агентства.Замгенпрокурора подал иск в Центральный районный суд Челябинска. Предварительное заседание состоится 9 апреля. Источник уточнил, что привлечь к ответственности хотят бывших депутатов Госдумы Вадима Белоусова и Михаил Юревича из-за нарушений антикоррупционного законодательства, а также их родственников и тех, кто имел доступ к управлению фирмами концерна."Проверка показала, что Юревич и Белоусов фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них они не декларировали и в контрольные органы не сообщали", — отметил источник.В эту группу входили Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1. Ранее они были в собственности государства. Впоследствии на их основе образовали АО "Макфа" и АО "Первый хлебокомбинат".По словам собеседника агентства, заняв посты во власти, Юревич переоформил компании на родителей, сына и Белоусова, отвечавшего за нелегальные финансовые потоки. Последний также привлек в эту схему родственников. Через них фактические владельцы принимали решения, с использованием властных полномочий приумножали и капитализировали коррупционные активы, выводя прибыль в нелегальный оборот."Свидетели показали, что Юревич разрабатывал способы вывода активов за рубеж и их оперативной передачи подконтрольным лицам в случае смерти родственников и доверенных лиц. В итоге основным участником бизнес-группы стала компания "Макфа", которая входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий. Она даже внесена в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России", — пояснил источник.Сегодня концерн включает еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях, напомнил он. "При этом Белоусов и Юревич обеспечили передачу имущественных прав на российские юрлица в пользу восьми иностранных компаний, которые зарегистрированы на Кипре. Это позволяет обоим до сих пор выводить деньги концерна на Кипр и в Великобританию. Примерно два миллиарда в год выводится", — добавил собеседник агентства.При подаче иска в качестве обеспечительной меры, по его словам, заявлен арест части имущества, а также запрещено проводить сделки с ним.

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https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html

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