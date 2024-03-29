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На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина - РИА Новости, 29.03.2024
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17:25 29.03.2024 (обновлено: 17:30 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html
На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина
На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина - РИА Новости, 29.03.2024
На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина
Внедорожник провалился под лёд вблизи посёлка Сарма на Байкале, водитель спасся, женщина-пассажир погибла, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:25
2024-03-29T17:30
байкал
иркутская область
ольхонский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ИРКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Внедорожник провалился под лёд вблизи посёлка Сарма на Байкале, водитель спасся, женщина-пассажир погибла, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. По данным управления, автомобиль Nissan X-Trail провалился под лёд вблизи посёлка Сарма Ольхонского района. Толщина льда в месте провала - десять сантиметров, глубина - четыре метра. Спасательную операцию проводили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России "Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет", - говорится в сообщении. Тело погибшей поднято и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия. Спасатели отмечают, что передвижение по льду Байкала в настоящее время представляет большую опасность. Из-за резкого перепада температур структура льда нарушена, есть проталины и промоины.
https://ria.ru/20240223/shkolnik-1929183621.html
байкал
иркутская область
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байкал, иркутская область, ольхонский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Байкал, Иркутская область, Ольхонский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина

МЧС: на Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина

© МЧС Иркутской области/TelegramМесто происшествия, где автомобиль провалился под лед на акватории озера Байкал вблизи в Ольхонском районе Иркутской области
Место происшествия, где автомобиль провалился под лед на акватории озера Байкал вблизи в Ольхонском районе Иркутской области
© МЧС Иркутской области/Telegram
Место происшествия, где автомобиль провалился под лед на акватории озера Байкал вблизи в Ольхонском районе Иркутской области
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ИРКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Внедорожник провалился под лёд вблизи посёлка Сарма на Байкале, водитель спасся, женщина-пассажир погибла, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
По данным управления, автомобиль Nissan X-Trail провалился под лёд вблизи посёлка Сарма Ольхонского района. Толщина льда в месте провала - десять сантиметров, глубина - четыре метра. Спасательную операцию проводили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России
"Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет", - говорится в сообщении.
Тело погибшей поднято и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия.
Спасатели отмечают, что передвижение по льду Байкала в настоящее время представляет большую опасность. Из-за резкого перепада температур структура льда нарушена, есть проталины и промоины.
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БайкалИркутская областьОльхонский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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