Лавров назвал попыткой пиара слова Макрона об отправке войск на Украину
Лавров: словами о войсках на Украине Макрон хочет отвлечь внимание от проблем
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о возможности отправки войск в Украину пытается пиариться, ведь внутри его страны дела "неважные", от существующих проблем нужно отвлечь внимание, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мне кажется, что французская активность на этом "фронте" призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда "дома" у него неважные дела и нужно создать какой-то отвлекающий маневр в виде призывов "добивать Россию", - сказал Лавров в интервью "Известиям".
Министр напомнил, что Франция была одной из сторон, которая гарантировала договоренность между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году. "Наутро ее (договоренность) растоптали. Были захвачены все административные здания и, вопреки созданию правительства национального единства для подготовки внеочередных выборов, было объявлено о создании "правительства победителей". Вот когда вбивался "клин" в украинское общество", - отметил Лавров.
По его словам, Париж ранее продвигал множество решений об урегулировании конфликтов, "которые потом никто не собирался выполнять".
"И нам говорят о недоговороспособности... Если уж и говорить о договороспособности или о том, у кого какой авторитет, то, наверное, не французам и не другим членам Евросоюза, которые занимались этими "делами" и потом просто доказали свою беспомощность", - сказал министр.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.