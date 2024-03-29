https://ria.ru/20240329/lavrov-1936503909.html

Лавров: Европа замолчала после команды США признать победу Путина

Лавров: Европа замолчала после команды США признать победу Путина - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров: Европа замолчала после команды США признать победу Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, как в Европе замолчали о "непризнании" победы на выборах президента России Владимира Путина после того, как... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:23

2024-03-29T00:23

2024-03-29T00:23

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, как в Европе замолчали о "непризнании" победы на выборах президента России Владимира Путина после того, как Вашингтон заявил, что Путин - это реальность и с этим нужно работать. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Кроме того премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать. "Немцы после проведения выборов сделали свое знаменитое, печально известное заявление о том, что отныне и впредь, когда речь будет идти о президенте России Владимире Путине, они будут употреблять его фамилию, не называя его президентом. Ничего подобного даже близко кроме них никто не заявлял", - сказал Лавров в интервью "Известиям". Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого. "Но когда... советник президента США по национальной безопасности Салливан сказал, что президентство Владимира Путина в России – это реальность и они будут работать с этой реальностью, вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли "под козырек". Европы как самостоятельного игрока, к сожалению, не существует", - подчеркнул Лавров. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Путин победил с 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html

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россия, европа, сша, владимир путин, сергей лавров, джейк салливан, мид германии