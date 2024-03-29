Лавров: Европа замолчала после команды США признать победу Путина
Лавров: Европа замолчала после команды США признать реальность победы Путина
Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, как в Европе замолчали о "непризнании" победы на выборах президента России Владимира Путина после того, как Вашингтон заявил, что Путин - это реальность и с этим нужно работать.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Кроме того премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать.
Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина
18 марта, 18:56
"Немцы после проведения выборов сделали свое знаменитое, печально известное заявление о том, что отныне и впредь, когда речь будет идти о президенте России Владимире Путине, они будут употреблять его фамилию, не называя его президентом. Ничего подобного даже близко кроме них никто не заявлял", - сказал Лавров в интервью "Известиям".
Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и США будут действовать, исходя из этого.
"Но когда... советник президента США по национальной безопасности Салливан сказал, что президентство Владимира Путина в России – это реальность и они будут работать с этой реальностью, вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли "под козырек". Европы как самостоятельного игрока, к сожалению, не существует", - подчеркнул Лавров.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Путин победил с 87,28% голосов.
Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом
26 марта, 00:27