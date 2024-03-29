https://ria.ru/20240329/kulichkov-1936597867.html

Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации

Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 29.03.2024

Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации

Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:08

2024-03-29T12:08

2024-03-29T12:08

шоубиз

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936596262_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_723a41e3c982f950e54a31afc0e91270.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров. "Со мной все хорошо, я жив, здоров", - сказал Куличков РИА Новости. Алексей Куличков - телеведущий, актёр, режиссёр, наиболее известен по программе "Такси", выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 года.

https://ria.ru/20240225/alibasov-1929402938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия