https://ria.ru/20240329/kulichkov-1936597867.html
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 29.03.2024
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:08
2024-03-29T12:08
2024-03-29T12:08
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров. "Со мной все хорошо, я жив, здоров", - сказал Куличков РИА Новости. Алексей Куличков - телеведущий, актёр, режиссёр, наиболее известен по программе "Такси", выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 года.
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Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения о госпитализации с инсультом
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров.
"Со мной все хорошо, я жив, здоров", - сказал Куличков РИА Новости.
Алексей Куличков - телеведущий, актёр, режиссёр, наиболее известен по программе "Такси", выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 года.