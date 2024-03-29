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Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 29.03.2024
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Шоубиз
 
12:08 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/kulichkov-1936597867.html
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 29.03.2024
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:08
2024-03-29T12:08
шоубиз
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров. "Со мной все хорошо, я жив, здоров", - сказал Куличков РИА Новости. Алексей Куличков - телеведущий, актёр, режиссёр, наиболее известен по программе "Такси", выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 года.
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происшествия, россия
Шоубиз, Происшествия, Россия
Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации

Телеведущий Алексей Куличков опроверг сообщения о госпитализации с инсультом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВедущий Алексей Куличков
Ведущий Алексей Куличков - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ведущий Алексей Куличков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Телеведущий Алексей Куличков опроверг информацию о своей госпитализации с инсультом, сообщив, что жив и здоров.
"Со мной все хорошо, я жив, здоров", - сказал Куличков РИА Новости.
Алексей Куличков - телеведущий, актёр, режиссёр, наиболее известен по программе "Такси", выходившей на ТНТ с 2005 по 2009 года.
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