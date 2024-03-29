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В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/krym-1936523611.html
В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе
В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе - РИА Новости, 29.03.2024
В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:42
2024-03-29T07:42
специальная военная операция на украине
россия
владимир константинов
эммануэль макрон
сергей нарышкин
в мире
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, навсегда оставшихся на кладбище в Севастополе. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III. Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, за последние 170 лет с тех событий Россия значительно усовершенствовала свои вооружения. "Одним словом, от всех этих французских фанфар и барабанов на память приходит стихотворная строка Дениса Давыдова: "Пусть французишки гнилые к нам пожалуют, назад!" - подчеркнул глава крымского парламента.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934390248.html
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россия, владимир константинов, эммануэль макрон, сергей нарышкин, в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин, В мире, Франция
В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе

Константинов призвал Макрона вспомнить о судьбе тысяч солдат в Севастополе

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, навсегда оставшихся на кладбище в Севастополе.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
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"Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III. Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, за последние 170 лет с тех событий Россия значительно усовершенствовала свои вооружения.
"Одним словом, от всех этих французских фанфар и барабанов на память приходит стихотворная строка Дениса Давыдова: "Пусть французишки гнилые к нам пожалуют, назад!" - подчеркнул глава крымского парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир КонстантиновЭммануэль МакронСергей НарышкинВ миреФранция
 
 
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