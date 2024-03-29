https://ria.ru/20240329/krym-1936523611.html

В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе

В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе - РИА Новости, 29.03.2024

В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:42

2024-03-29T07:42

2024-03-29T07:42

специальная военная операция на украине

россия

владимир константинов

эммануэль макрон

сергей нарышкин

в мире

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, навсегда оставшихся на кладбище в Севастополе. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III. Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, за последние 170 лет с тех событий Россия значительно усовершенствовала свои вооружения. "Одним словом, от всех этих французских фанфар и барабанов на память приходит стихотворная строка Дениса Давыдова: "Пусть французишки гнилые к нам пожалуют, назад!" - подчеркнул глава крымского парламента.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934390248.html

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россия, владимир константинов, эммануэль макрон, сергей нарышкин, в мире, франция