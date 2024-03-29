В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе
Константинов призвал Макрона вспомнить о судьбе тысяч солдат в Севастополе
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Франции Эммануэля Макрона перед отправкой войск на Украину вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, навсегда оставшихся на кладбище в Севастополе.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
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"Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III. Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, за последние 170 лет с тех событий Россия значительно усовершенствовала свои вооружения.
"Одним словом, от всех этих французских фанфар и барабанов на память приходит стихотворная строка Дениса Давыдова: "Пусть французишки гнилые к нам пожалуют, назад!" - подчеркнул глава крымского парламента.
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