https://ria.ru/20240329/krokus-1936732599.html

В московском хостеле узнали в фигуранте дела о теракте своего постояльца

В московском хостеле узнали в фигуранте дела о теракте своего постояльца - РИА Новости, 29.03.2024

В московском хостеле узнали в фигуранте дела о теракте своего постояльца

Арестованный сегодня фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои проживал в номере не один почти неделю, однако эти люди уже съехали,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:13

2024-03-29T19:13

2024-03-29T19:49

теракт в "крокус сити холле"

москва

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Арестованный сегодня фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримад Лутфуллои проживал в номере не один почти неделю, однако эти люди уже съехали, рассказала РИА Новости администратор хостела "Монталия"."Он жил у нас всего шесть дней и потом съехал. Все, кто жил с ним, тоже уже съехали", - заявила собеседница агентства.Ранее Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживает в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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Кирилл Волков

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Хостел в Москве, где жил арестованный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Сотрудники хостела в Москве по телефону подтвердили РИА Новости, что арестованный по делу о теракте Лутфуллои жил у них почти неделю и не один, но те постояльцы уже съехали. При этом в самом заведении с корреспондентом отказались общаться. 2024-03-29T19:13 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, крокус сити холл