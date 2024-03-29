Обвиняемые в теракте в "Крокусе" заявили, что ехали в Киев за наградой
СК: обвиняемые в теракте в "Крокусе" заявили, что ехали в Киев за наградой
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" рассказали на допросах, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщил СК в Telegram-канале.
"По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения", — говорится в публикации.
Фигуранты дела сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после нападения на концертный зал координировал некий мужчина через голосовые сообщения в Telegram.
Следствие продолжает выявлять причастных к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.