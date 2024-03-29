https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" заявили, что ехали в Киев за наградой

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" заявили, что ехали в Киев за наградой - РИА Новости, 29.03.2024

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" заявили, что ехали в Киев за наградой

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" рассказали на допросах, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:49

2024-03-29T18:49

2024-03-29T19:44

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" рассказали на допросах, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщил СК в Telegram-канале."По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения", — говорится в публикации.Фигуранты дела сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после нападения на концертный зал координировал некий мужчина через голосовые сообщения в Telegram.Следствие продолжает выявлять причастных к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф)