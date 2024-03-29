https://ria.ru/20240329/krokus-1936722576.html

Прихожанин Армянского храма погиб, спасая людей из горящего "Крокуса"

Прихожанин Армянского храма погиб, спасая людей из горящего "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024

Прихожанин Армянского храма погиб, спасая людей из горящего "Крокуса"

Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян приехал в горящий "Крокус сити холл", откликнувшись на просьбу друга, отдал свою куртку человеку на улице,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:26

2024-03-29T18:26

2024-03-29T20:12

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

армянская апостольская церковь

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян приехал в горящий "Крокус сити холл", откликнувшись на просьбу друга, отдал свою куртку человеку на улице, зашел в здание и помогал людям эвакуироваться, рассказал РИА Новости сотрудник Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Ованес Минасян. "Когда произошел теракт, ему позвонил друг, сказал, что там находится его (друга) мама, попросил помощи. Мама друга, к сожалению, умерла, ее похоронили вчера. Когда Карен приехал в "Крокус", начал помогать уже всем, по ситуации: куртку отдал человеку, который мерз на улице, и бросился в само здание, помогал людям выходить из помещений. Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел, без куртки, простудился", - рассказал Минасян. По его словам, когда Карен приехал домой, ему стало хуже, а на второй день жена позвонила в скорую. "Он умер в больнице. Врачи сказали, из-за того, что надышался дымом на пожаре и от недомогания на фоне простуды. Ему было 35 лет, он был такой добряк, чуть полненький по фигуре, любил пошутить, душа компании, очень скромный", - вспоминает Ованес. Он рассказал, что Карен был прихожанином Армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте, а также членом армянского молодежного союза, который действовал при храме. "Женился он на прихожанке храма, девушка тоже входила в молодежный союз. Счастливая пара, очень любили друг друга. Поженились недавно, даже не успели оставить детей", - добавил Ованес. "То, что сделал Карен – это зов сердца. Людям нужно помогать. Он увидел, что происходит трагедия, много детей, женщин. Он как мужчина, естественно, посчитал своим долгом, что нужно помочь женщинам и детям спастись", - заключил собеседник агентства. По данным епархии, отпевание состоится в субботу 30 марта в 11 утра в Армянском храмовом комплексе, в маленькой церкви, по адресу Олимпийский проспект, 9. Похороны пройдут на Химкинском кладбище.

https://ria.ru/20240324/osanushkov-1935451327.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, крокус сити холл, армянская апостольская церковь, московская область (подмосковье)