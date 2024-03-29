https://ria.ru/20240329/krokus-1936707559.html

МЧС рассказало о кинологических расчетах, работавших на месте теракта

МЧС рассказало о кинологических расчетах, работавших на месте теракта - РИА Новости, 29.03.2024

МЧС рассказало о кинологических расчетах, работавших на месте теракта

В МЧС России рассказали, какие кинологические расчеты были задействованы на месте теракта в "Крокус сити холле". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:36

2024-03-29T17:36

2024-03-29T17:37

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В МЧС России рассказали, какие кинологические расчеты были задействованы на месте теракта в "Крокус сити холле". "На месте трагедии в "Крокус Сити Холле" совместно со спасателями круглосуточно находились кинологические расчёты отряда Центроспас и центра проведения операций особого риска "Лидер", которые по мере разбора завалов применялись для поиска жертв трагедии. Для работы применялись специально обученные собаки, подготовленные по поиску живых людей и собаки, подготовленные по поиску тел погибших. Это две разные специализации, подготовка на которые ведётся отдельно, по своим методикам и правилам", - сообщили в пресс-службе. Подчеркивается, что к подобной работе привлекаются специально аттестованные расчёты. "Это человек плюс собака, прошедшие установленным порядком испытания в кинологической службе МЧС России. Испытания проводятся по каждому направлению отдельно по утверждённым приказом ведомства нормативам. По результатам испытаний расчёты получают допуск на ликвидацию последствий ЧС", - добавляется в сообщении. В ведомстве рассказали, что каждые два года спасателю с собакой необходимо подтверждать свою аттестацию, без проведения испытаний невозможно получить право на участие в работах. "Никакие другие собаки и люди не могут быть привлечены и допущены в зону проведения спасательных операций", - подчеркнули в МЧС. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240328/krokus-1936488305.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, московская область (подмосковье)