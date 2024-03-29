https://ria.ru/20240329/krokus-1936696569.html

Нидерландский евродепутат обвинил Украину в теракте в "Крокусе"

Нидерландский евродепутат обвинил Украину в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Нидерландский евродепутат обвинил Украину в теракте в "Крокусе"

Депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф заявил в соцсети Х, что теракт в "Крокус Сити Холле" был... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:10

2024-03-29T17:10

2024-03-29T22:39

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

нидерланды

европарламент

крокус сити холл

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ГААГА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф заявил в соцсети Х, что теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован и оплачен Украиной. "Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной", — написал де Грааф в пятницу. По его словам, чтобы скрыть причастность Украины к теракту, появилась история про "пропаганду, проплаченную Россией" в Европе, о которой заявили чешские спецслужбы. Ранее Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер-министр Петр Фиала сообщил в среду, что в национальный санкционный список добавлены политик и бизнесмен Виктор Владимирович Медведчук, политик Артем Павлович Марчевский и компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши."Потому что мы должны продолжать их (русских. — Прим. ред.) ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", — добавил политик. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. Московский суд арестовал их: это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников указал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нидерланды, европарламент, крокус сити холл