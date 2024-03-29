https://ria.ru/20240329/krokus-1936663316.html
Следователи продолжают работу в "Крокус Сити Холле"
Следователи продолжают работу в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 29.03.2024
Следователи продолжают работу в "Крокус Сити Холле"
Следствие продолжает работать в пятницу в "Крокусе", речь может идти о проверке показаний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:19
2024-03-29T15:19
2024-03-29T15:38
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Следствие продолжает работать в пятницу в "Крокусе", речь может идти о проверке показаний, передает корреспондент РИА Новости.Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что правоохранители проводили проверку показаний в "Крокусе". Согласно УПК РФ, проверка показаний может проходить как с участием подозреваемых или обвиняемых, так и с участием потерпевших.На месте трагедии в пятницу находятся сотрудники Следственного комитета, полиция. Кроме того, на территории были замечены пожарные МЧС, передает журналист агентства.Ранее следователи доставили двоих обвиняемых в квартиру в Путилково, которую, как считается, террористы снимали перед нападением на концертный зал. К многоквартирному дому подъехали несколько машин полиции и Следственного комитета РФ, рядом с подъездом было установлено оцепление.Стрельба и пожар произошли неделю назад, 22 марта, перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу. Один из них - владелец кафе в Путилково Алишер Касимов, который там же сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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Следственные действия в "Крокус Сити Холле"
Следствие продолжает работать в пятницу в "Крокус сити холле", речь может идти о проверке показаний, передает корреспондент РИА Новости
2024-03-29T15:19
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РИА Новости
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крокус сити холл, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи продолжают работу в "Крокус Сити Холле"
Следователи продолжают работу в "Крокус Сити Холле" после теракта