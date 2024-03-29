https://ria.ru/20240329/krokus-1936653598.html

В ГД призвали узнать мнение людей о будущем "Крокуса"

В ГД призвали узнать мнение людей о будущем "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024

В ГД призвали узнать мнение людей о будущем "Крокуса"

Депутат ГД Юрий Швыткин предложил узнать мнение граждан по поводу того, что должно быть на месте концертного зала в "Крокусе". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:47

2024-03-29T14:47

2024-03-29T14:47

россия

украина

брянская область

юрий швыткин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат ГД Юрий Швыткин предложил узнать мнение граждан по поводу того, что должно быть на месте концертного зала в "Крокусе". "Я не вижу необходимости строить на этом месте концертный зал... Нужно провести общественный разговор с населением нашей страны. Понять, как это все", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Депутат также добавил, что для него очевиден след Украины в этом теракте, "потому что нужно понимать, кто сегодня у нас враги, и сегодня Украина действительно является врагом". Вопрос безопасности и недопущения подобных трагедий - это общее дело правоохранительных органов и общества, отметил депутат. По его мнению, отдельно правоохранительным органам очень сложно справиться с этой задачей. Также Швыткин подчеркнул, что киевский режим пытается дестабилизировать российское общество, а не только воюет на поле боя. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. -0-

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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россия, украина, брянская область, юрий швыткин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф