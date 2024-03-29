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Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:49 29.03.2024 (обновлено: 13:58 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/krokus-1936632996.html
Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц
Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц - РИА Новости, 29.03.2024
Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц
Девяносто восемь пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:49
2024-03-29T13:58
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
михаил мурашко
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девяносто восемь пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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происшествия, михаил мурашко, крокус сити холл, московская область (подмосковье), москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Михаил Мурашко, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Москва
Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц

Мурашко: 98 пострадавших при теракте в "Крокусе" выписали из больниц

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девяносто восемь пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМихаил МурашкоКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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