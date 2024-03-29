https://ria.ru/20240329/krokus-1936632996.html

Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц

Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц - РИА Новости, 29.03.2024

Почти сто пострадавших в "Крокусе" выписали из больниц

Девяносто восемь пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:49

2024-03-29T13:49

2024-03-29T13:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

михаил мурашко

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девяносто восемь пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, михаил мурашко, крокус сити холл, московская область (подмосковье), москва