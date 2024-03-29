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Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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13:16 29.03.2024 (обновлено: 14:59 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/krokus-1936623285.html
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"
Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал на своей странице в Facebook**. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:16
2024-03-29T14:59
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал на своей странице в Facebook**."Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — заявил артист.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей. При этом он также называл россиян "злобными дебилами", сравнивая их с гражданами США.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240215/makarevich-1927561165.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936579513.html
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украина, россия, сша, крокус
Украина, Россия, США, Крокус
Оскорблявший россиян Макаревич* высказался о теракте в "Крокусе"

Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе" пошлым занятием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич*
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Музыкант Андрей Макаревич*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он написал на своей странице в Facebook**.
"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — заявил артист.
Певец и музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США
15 февраля, 14:38
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей. При этом он также называл россиян "злобными дебилами", сравнивая их с гражданами США.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народного артиста музыканта Андрея Макаревича*.
Тимур Мясников
Участник СВО погиб при теракте в "Крокус Сити Холле"
11:24
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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