https://ria.ru/20240329/krokus-1936604262.html

Пострадавшая в "Крокусе" рассказала, как чудом спаслась из горящего здания

Пострадавшая в "Крокусе" рассказала, как чудом спаслась из горящего здания - РИА Новости, 29.03.2024

Пострадавшая в "Крокусе" рассказала, как чудом спаслась из горящего здания

Пострадавшая во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" Камила Лугуева рассказала журналистам, как бежала от стрельбы, но оказалась в ловушке,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:30

2024-03-29T12:30

2024-03-29T13:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

россия

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КРАСНОГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Пострадавшая во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" Камила Лугуева рассказала журналистам, как бежала от стрельбы, но оказалась в ловушке, провалившись в яму за пробитой дырой в стене, а затем чудом спаслась из горящего здания и вышла к спасателям. Камила была в "Крокусе" с мамой и сестрой. Когда началась стрельба, они побежали на пожарную лестницу. "Сначала побежали вниз, но нам показалось, что выстрелы идут оттуда, и мы поспешили выйти из зала в принципе. <…> Через несколько минут мы почувствовали запах гари и подумали, что начался пожар. Мы вышли опять на (пожарную - ред.) лестницу - все было в дыму, то есть дышать было невозможно. Мужчины до этого выбили на лестнице дырку в стене. Двое человек, мы не знаем кто, до этого пролезли в эту дыру, и мама предложила полезть за ними. Я полезла первая - и провалилась в этой дыре между стенами", - рассказала она в день выписки из больницы в Красногорске. Девушка оказалась в яме - пространстве, похожем на грузовой лифт, самостоятельно выбраться она не могла и около часа сидела там. После того, как она успокоилась, она постаралась позвонить спасателям, около получаса была с ними на связи. "Через некоторое время я начала слышать какой-то шелест и поняла что - посветила фонариком наверх, а там надо мной уже огонь", - поделилась она воспоминаниями. Пострадавшая рассказала, что на неё начали падать угли и она уже стала задыхаться, однако в этот момент под ней провалился пол. Она нашла еще одну дырку в стене и смогла выбраться на улицу. "На улице было страшно, потому что я ж не знала, ушли они (террористы – ред.), не ушли, как вообще обстановка. Я пошла по стеночке, зашла в ближайшую дверь. Как я понимаю, я оказалась в главном холле "Крокуса", - отметила Камила. Там она добралась до ближайшей двери и встретила двух спасателей, которые ее вывели. Сейчас пострадавшая, у которой ожоги порядка 3-5% тела, чувствует себя хорошо. Ее сестра и мама находятся в других больницах, у них диагностировано отравление угарным газом. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240328/krokus-1936342000.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935954244.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, россия