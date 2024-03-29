https://ria.ru/20240329/krokus-1936597093.html
РСТ рассказал о ситуации в сфере детского туризма после теракта в "Крокусе"
РСТ рассказал о ситуации в сфере детского туризма после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
РСТ рассказал о ситуации в сфере детского туризма после теракта в "Крокусе"
Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует многочисленные аннуляции организованных детских путешествий, вызванные запретами региональных властей на проведение РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:06
2024-03-29T12:06
2024-03-29T12:06
теракт в "крокус сити холле"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует многочисленные аннуляции организованных детских путешествий, вызванные запретами региональных властей на проведение массовых мероприятий после событий в "Крокусе", сообщили в пресс-службе союза. "После произошедших трагических обстоятельств в детском туризме сложилась ситуация неопределенности. С 22 марта в регионах фиксируются многочисленные аннуляции запланированных организованных детских путешествий, вызванные запретами региональных властей на проведение массовых мероприятий, включая спортивные и культурные", - сообщили в союзе со ссылкой на руководителя комитета РСТ по детскому и семейному туризму Олесю Мулиер. Там отметили, что сейчас ситуация с организацией детских путешествий и экскурсий в каждом регионе складывается по-разному, "где-то группы продолжают совершать запланированные поездки, а где-то они отменяются". "Если одни родители и законные представители детей сами принимают решение оставить ребенка дома, то другие были бы готовы отпустить ребенка в поездку, но сегодня многие туры отменяются по инициативе школ или других инициативных родителей", - уточнили в РСТ. В союзе пояснили, что формально возврат средств за аннулированные туры осуществляется по общим правилам, в соответствии с договором и нормами закона, поскольку официально угроза безопасности не объявлена. "Нынешние обстоятельства дали нам импульс проработать для детских групп особые условия, поскольку групповой туризм - это более сложная категория туризма. В ситуации отмены поездки страдают три стороны: сам ребенок, который не получает запланированные эмоции и впечатления; родитель, который теряет оплаченные средства; и сам туроператор, которому не покрываются все понесенные расходы. Туроператорское сообщество, представленное малым бизнесом, оказывается не готово к таким ситуациям и остается совершенно незащищенным," - процитировали в РСТ Мулиер. "Во вторник мы провели внеплановую рабочую встречу, обсудили варианты решения проблемы. На 1 апреля запланировано еще одно совещание для более детальной проработки проблематики аннуляций и обсуждения формирования нового, соответствующего нашему времени решения по выездам организованных групп детей. Кроме того, в ближайшее время РСТ планирует направить свои предложения по развитию детского туризма в министерство экономического развития РФ", - подытожила она. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html
https://ria.ru/20240221/zaryadefestival-1928409477.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Теракт в "Крокус Сити Холле", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ рассказал о ситуации в сфере детского туризма после теракта в "Крокусе"
РСТ фиксирует ситуацию неопределенности в сфере детского туризма после теракта
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует многочисленные аннуляции организованных детских путешествий, вызванные запретами региональных властей на проведение массовых мероприятий после событий в "Крокусе", сообщили в пресс-службе союза.
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"После произошедших трагических обстоятельств в детском туризме сложилась ситуация неопределенности. С 22 марта в регионах фиксируются многочисленные аннуляции запланированных организованных детских путешествий, вызванные запретами региональных властей на проведение массовых мероприятий, включая спортивные и культурные", - сообщили в союзе со ссылкой на руководителя комитета РСТ по детскому и семейному туризму Олесю Мулиер.
Там отметили, что сейчас ситуация с организацией детских путешествий и экскурсий в каждом регионе складывается по-разному, "где-то группы продолжают совершать запланированные поездки, а где-то они отменяются". "Если одни родители и законные представители детей сами принимают решение оставить ребенка дома, то другие были бы готовы отпустить ребенка в поездку, но сегодня многие туры отменяются по инициативе школ или других инициативных родителей", - уточнили в РСТ.
В союзе пояснили, что формально возврат средств за аннулированные туры осуществляется по общим правилам, в соответствии с договором и нормами закона, поскольку официально угроза безопасности не объявлена.
"Нынешние обстоятельства дали нам импульс проработать для детских групп особые условия, поскольку групповой туризм - это более сложная категория туризма. В ситуации отмены поездки страдают три стороны: сам ребенок, который не получает запланированные эмоции и впечатления; родитель, который теряет оплаченные средства; и сам туроператор, которому не покрываются все понесенные расходы. Туроператорское сообщество, представленное малым бизнесом, оказывается не готово к таким ситуациям и остается совершенно незащищенным," - процитировали в РСТ Мулиер.
"Во вторник мы провели внеплановую рабочую встречу, обсудили варианты решения проблемы. На 1 апреля запланировано еще одно совещание для более детальной проработки проблематики аннуляций и обсуждения формирования нового, соответствующего нашему времени решения по выездам организованных групп детей. Кроме того, в ближайшее время РСТ планирует направить свои предложения по развитию детского туризма в министерство экономического развития РФ", - подытожила она.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.