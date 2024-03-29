https://ria.ru/20240329/krokus-1936576138.html

Красногорский врач рассказал о поступавших после теракта в "Крокусе"

Красногорский врач рассказал о поступавших после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Красногорский врач рассказал о поступавших после теракта в "Крокусе"

В больницу в Красногорске был доставлен 21 пострадавший в ходе теракта в "Крокус сити холле", 16 из них были оставлены в стационаре в разной степени тяжести,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:12

2024-03-29T11:12

2024-03-29T11:12

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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КРАСНОГОРСК, 29 мар - РИА Новости. В больницу в Красногорске был доставлен 21 пострадавший в ходе теракта в "Крокус сити холле", 16 из них были оставлены в стационаре в разной степени тяжести, сейчас ждет выписки всего один пациент, сообщил журналистам заместитель главного врача по хирургии Красногорской больницы Сергей Калашников. "Непосредственно сразу после теракта к нам были доставлены и обратились 21 пострадавший. Фактически с 20.30 мы начали прием пострадавших", - сообщил Калашников. Пяти пострадавшим помощь была оказана в травматологическом пункте, и они были отправлены на амбулаторное лечение. Остальные 16 в разной степени тяжести были отправлены в стационар, добавил замглавврача Красногорской больницы. Состояние здоровья стационарных пациентов стабильное. Сейчас из пострадавших на лечении в больнице Красногорска остаётся 1 пациентка, которую планируют выписать в ближайшие дни. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240327/postradavshie-1936271232.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), крокус сити холл