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С места мемориала в "Крокус Сити Холле" начали убирать свечи

С места мемориала в "Крокус Сити Холле" начали убирать свечи - РИА Новости, 29.03.2024

С места мемориала в "Крокус Сити Холле" начали убирать свечи

Свечи начали убирать с места стихийного мемориала жертв теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T02:41

2024-03-29T02:41

2024-03-29T02:41

теракт в "крокус сити холле"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

общество

россия

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Свечи начали убирать с места стихийного мемориала жертв теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Свечи были выложены в форме журавлей, также из них была составлена надпись "Скорбим. 22.03.24". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

россия

московская область (подмосковье)

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, общество, россия, московская область (подмосковье)