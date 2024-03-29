https://ria.ru/20240329/kriptobirzha-1936708889.html

Силовики забрали несколько сотрудников криптобиржи из офиса в "Москва-Сити"

Силовики забрали несколько сотрудников криптобиржи из офиса в "Москва-Сити" - РИА Новости, 29.03.2024

Силовики забрали несколько сотрудников криптобиржи из офиса в "Москва-Сити"

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис криптобиржи в "Москва-Сити" и забрали некоторых сотрудников, рассказали корреспонденту РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:39

2024-03-29T17:39

2024-03-29T20:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

москва-сити

москва

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис криптобиржи в "Москва-Сити" и забрали некоторых сотрудников, рассказали корреспонденту РИА Новости очевидцы. "Они поднялись на 52-й этаж, пробыли там недолго и увели с собой нескольких сотрудников", — сказал собеседник агентства.Позднее криптобиржа Beribit сообщила, что силовики проводили проверку в ее офисе в Москве, о никаких нарушений не обнаружили."Платформа Beribit.com восстановлена, и офис работает в штатном режиме 24/7", — говорится в заявлении.Как сообщил накануне СК, у следствия по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" есть подтвержденные данные, что исполнителям поступали большие суммы денег и криптовалюта с Украины для подготовки преступления.При изучении изъятых у обвиняемых гаджетов и анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, в результате террористического нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека. Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Кирилл Волков

россия, происшествия, москва-сити, москва, московская область (подмосковье), крокус сити холл