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"Тела не нашли". Выжившие в теракте 25 лет назад сестры погибли в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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12:03 29.03.2024 (обновлено: 14:25 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/kriminal-1936593147.html
"Тела не нашли". Выжившие в теракте 25 лет назад сестры погибли в "Крокусе"
"Тела не нашли". Выжившие в теракте 25 лет назад сестры погибли в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
"Тела не нашли". Выжившие в теракте 25 лет назад сестры погибли в "Крокусе"
Еще будучи подростками Анна и Татьяна Макарские пережили страшную трагедию – террористический акт в Волгодонске в сентябре 1999-го. С тех пор они выросли, вышли РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:03
2024-03-29T14:25
волгодонск
мытищи
крокус
пикник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Еще будучи подростками Анна и Татьяна Макарские пережили страшную трагедию – террористический акт в Волгодонске в сентябре 1999-го. С тех пор они выросли, вышли замуж и родили детей. А неделю назад отправились на концерт группы "Пикник".Последний звонокСначала они числились среди пострадавших, однако ни в одной из больниц о сестрах никакой информации не было, рассказала RT их мать Елена Макарская. Спустя несколько дней две одинаковые фамилии появились в обновленном МЧС списке погибших. При этом тела до сих пор так и не нашли. У матери же взяли генетический материл, чтобы по нему опознать обгорелые останки. Между тем пенсионерка не теряет надежды и верит, что дочери все же могли выжить."Мы задыхаемся, мы горим, помогите", - это были последние слова Анны Макарской, когда ровно полвосьмого вечера 22 марта она позвонила маме из "Крокус Сити Холла" и сообщила о стрельбе. Затем связь резко оборвалась.По словам знакомых, хотя уже много лет назад Татьяна переехал в Мытищи, а Анна осталась жить в родном Волгодонске."Анна работала секретарем в школе где учился мой сын, - рассказывает РИА Новости местная жительница Татьяна Самохина. – Она была очень доброй и отзывчивой".Грузовик со взрывчаткойОсенью 1999-го во дворе неподалеку от дома Макарских прогремел мощный взрыв, рассказала Самохина. В квартире сестер и их родителей выбило окна, а девочек и родителей посекло осколками стекол. На тот момент Анне было 17 лет, ее младшей сестре – девять.Позже выяснилось, что взрывчатку заложили в припаркованном во дворе грузовике на улице Гагарина. Детонация произошла глубокой ночью, когда все жильцы ближайших домов мирно спали. В теракте погибло 19 человек, еще 89 оказались серьезно ранены. Также различные повреждения получили около 40 домов.Двоих организаторов теракта приговорили к пожизненному заключению, а милиционер, за взятку пропустивший их машину на посту на въезде в город, получил 4,5 года колонии.Во время теракта в Крокусе, по последним данным, погибли 143 человека.
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Михаил Кевхиев
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4.7
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волгодонск, мытищи, крокус, пикник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Волгодонск, Мытищи, Крокус, Пикник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Тела не нашли". Выжившие в теракте 25 лет назад сестры погибли в "Крокусе"

Выжившие в теракте в Волгодонске сестры Макарские погибли в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Еще будучи подростками Анна и Татьяна Макарские пережили страшную трагедию – террористический акт в Волгодонске в сентябре 1999-го. С тех пор они выросли, вышли замуж и родили детей. А неделю назад отправились на концерт группы "Пикник".

Последний звонок

Сначала они числились среди пострадавших, однако ни в одной из больниц о сестрах никакой информации не было, рассказала RT их мать Елена Макарская. Спустя несколько дней две одинаковые фамилии появились в обновленном МЧС списке погибших. При этом тела до сих пор так и не нашли. У матери же взяли генетический материл, чтобы по нему опознать обгорелые останки. Между тем пенсионерка не теряет надежды и верит, что дочери все же могли выжить.
"Мы задыхаемся, мы горим, помогите", - это были последние слова Анны Макарской, когда ровно полвосьмого вечера 22 марта она позвонила маме из "Крокус Сити Холла" и сообщила о стрельбе. Затем связь резко оборвалась.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
По словам знакомых, хотя уже много лет назад Татьяна переехал в Мытищи, а Анна осталась жить в родном Волгодонске.
"Анна работала секретарем в школе где учился мой сын, - рассказывает РИА Новости местная жительница Татьяна Самохина. – Она была очень доброй и отзывчивой".

Грузовик со взрывчаткой

Осенью 1999-го во дворе неподалеку от дома Макарских прогремел мощный взрыв, рассказала Самохина. В квартире сестер и их родителей выбило окна, а девочек и родителей посекло осколками стекол. На тот момент Анне было 17 лет, ее младшей сестре – девять.
Позже выяснилось, что взрывчатку заложили в припаркованном во дворе грузовике на улице Гагарина. Детонация произошла глубокой ночью, когда все жильцы ближайших домов мирно спали. В теракте погибло 19 человек, еще 89 оказались серьезно ранены. Также различные повреждения получили около 40 домов.
© AP Photo / Sergei VenyavskyСпасатели на месте взрыва жилого дома в Волгодонске
Спасатели на месте взрыва жилого дома в Волгодонске - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Sergei Venyavsky
Спасатели на месте взрыва жилого дома в Волгодонске
Двоих организаторов теракта приговорили к пожизненному заключению, а милиционер, за взятку пропустивший их машину на посту на въезде в город, получил 4,5 года колонии.
Во время теракта в Крокусе, по последним данным, погибли 143 человека.
 
ВолгодонскМытищиКрокусПикникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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