https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html

В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов

В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов

Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:41

2024-03-29T09:41

2024-03-29T09:41

происшествия

россия

москва

ирина волк

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров", - рассказала она в своем телеграм-канале. В дальнейшем эти товары перепродавались. "Мои коллеги установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки", - отметила Волк. Представитель МВД добавила, что потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

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происшествия, россия, москва, ирина волк