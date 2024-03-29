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В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов - РИА Новости, 29.03.2024
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В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов
Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:41
2024-03-29T09:41
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров", - рассказала она в своем телеграм-канале. В дальнейшем эти товары перепродавались. "Мои коллеги установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки", - отметила Волк. Представитель МВД добавила, что потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов

В Москве задержали 4 работников сотовой связи, оформивших на клиентов кредиты

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров", - рассказала она в своем телеграм-канале.
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В дальнейшем эти товары перепродавались.
"Мои коллеги установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки", - отметила Волк.
Представитель МВД добавила, что потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.
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