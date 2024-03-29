https://ria.ru/20240329/kredity-1936539509.html
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов
Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:41
2024-03-29T09:41
2024-03-29T09:41
происшествия
россия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров", - рассказала она в своем телеграм-канале. В дальнейшем эти товары перепродавались. "Мои коллеги установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки", - отметила Волк. Представитель МВД добавила, что потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов
В Москве задержали 4 работников сотовой связи, оформивших на клиентов кредиты
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полиция задержала четырех работников сотовой связи в Москве, оформлявших кредиты на клиентов, установлено 280 эпизодов на 8 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Используя корпоративную базу данных, злоумышленники получали информацию о клиентах, а затем оформляли на них кредиты для приобретения сотовых телефонов и аксессуаров", - рассказала она в своем телеграм-канале.
В дальнейшем эти товары перепродавались.
"Мои коллеги установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки", - отметила Волк.
Представитель МВД добавила, что потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.