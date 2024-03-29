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В Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов - РИА Новости, 29.03.2024
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07:26 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936523067.html
В Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов
В Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов - РИА Новости, 29.03.2024
В Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов
Производство вездеходной техники с объемом инвестиций более 92 миллионов рублей запускается в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:26
2024-03-29T07:26
экономика
технологии
красноярск
сергей верещагин
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Производство вездеходной техники с объемом инвестиций более 92 миллионов рублей запускается в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства региона. "При поддержке Корпорации развития Енисейской Сибири создается производство амфибийной техники под брендом "Варяг". Инвестпроект с объёмом инвестиций 92,5 миллиона рублей реализует компания "Альянссервис", производство снегоболотоходов расположено в Красноярске на площадке завода ЭВРЗ", - говорится в сообщении. На производстве выпускаются "Варяги" с колесной формулой 4*4 и 6*6, двух и трехосные снегоболотоходы модульного исполнения различной компоновки. На предприятии отмечают, что техника высокой проходимости особенно востребована крупными горнодобывающими компаниями, предприятиями, работающими в отдаленных, труднодоступных и северных территориях, там, где нет дорог, а также спасательными и специальными службами. Отмечается, что компании, реализующие крупные инвестиционные проекты в регионе, уже проявляют интерес к продукции. Еще одна разработка компании – бескаркасная палатка – появилась как побочный продукт при ремонте техники в суровых зимних условиях (изначальный вид деятельности предприятия). Быстровозводимое пневмокаркасное сооружение позволяет обеспечить теплое помещение в любом месте. Глава краевого кабмина Сергей Верещагин высоко оценил продукцию предприятия, отметив большие перспективы производимой здесь продукции и пообещал, что власти окажут проекту весь возможный спектр поддержки.
https://ria.ru/20240221/novak-1928648938.html
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экономика, технологии, красноярск, сергей верещагин, красноярский край
Экономика, Технологии, Красноярск, Сергей Верещагин, Красноярский край
В Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов

Правительство: в Красноярске запускают серийное производство снегоболотоходов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на правобережную часть Красноярска
Вид на правобережную часть Красноярска - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на правобережную часть Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Производство вездеходной техники с объемом инвестиций более 92 миллионов рублей запускается в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства региона.
"При поддержке Корпорации развития Енисейской Сибири создается производство амфибийной техники под брендом "Варяг". Инвестпроект с объёмом инвестиций 92,5 миллиона рублей реализует компания "Альянссервис", производство снегоболотоходов расположено в Красноярске на площадке завода ЭВРЗ", - говорится в сообщении.
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На производстве выпускаются "Варяги" с колесной формулой 4*4 и 6*6, двух и трехосные снегоболотоходы модульного исполнения различной компоновки. На предприятии отмечают, что техника высокой проходимости особенно востребована крупными горнодобывающими компаниями, предприятиями, работающими в отдаленных, труднодоступных и северных территориях, там, где нет дорог, а также спасательными и специальными службами. Отмечается, что компании, реализующие крупные инвестиционные проекты в регионе, уже проявляют интерес к продукции.
Еще одна разработка компании – бескаркасная палатка – появилась как побочный продукт при ремонте техники в суровых зимних условиях (изначальный вид деятельности предприятия). Быстровозводимое пневмокаркасное сооружение позволяет обеспечить теплое помещение в любом месте.
Глава краевого кабмина Сергей Верещагин высоко оценил продукцию предприятия, отметив большие перспективы производимой здесь продукции и пообещал, что власти окажут проекту весь возможный спектр поддержки.
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ЭкономикаТехнологииКрасноярскСергей ВерещагинКрасноярский край
 
 
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