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В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:43 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/kontsert-1936509983.html
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли" - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"
Благотворительный концерт "Журавли" с участием артистов и друзей Москонцерта, представителей российской эстрады в поддержку жертв теракта в "Крокус сити холле"... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:43
2024-03-29T01:43
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
олег погудин
екатерина мечетина
крокус сити холл
крокус
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт "Журавли" с участием артистов и друзей Москонцерта, представителей российской эстрады в поддержку жертв теракта в "Крокус сити холле" пройдет 29 марта в 19.00 в Москве. Среди участников концерта народный артист России Олег Погудин, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, заслуженный артист России Евгений Маргулис, заслуженная артистка России Алиса Гицба, почетный деятель искусств Москвы Елена Захарова, Басиния Шульман, Мари Карне, камерный оркестр "Московская камерата", Московский театр поэтов Влада Маленко, а также участники Культбригады Москонцерта. Ведущими концерта выступят Алла Омелюта и Илья Ушуллу. Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе".
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россия, москва, олег погудин, екатерина мечетина, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Олег Погудин, Екатерина Мечетина, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"

В Москве пройдет благотворительный концерт "Журавли" в поддержку жертв теракта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБумажные фигурки установленные людьми в рамках акции "Журавли" в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Бумажные фигурки установленные людьми в рамках акции Журавли в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бумажные фигурки установленные людьми в рамках акции "Журавли" в память о жертвах теракта у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт "Журавли" с участием артистов и друзей Москонцерта, представителей российской эстрады в поддержку жертв теракта в "Крокус сити холле" пройдет 29 марта в 19.00 в Москве.
Среди участников концерта народный артист России Олег Погудин, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, заслуженный артист России Евгений Маргулис, заслуженная артистка России Алиса Гицба, почетный деятель искусств Москвы Елена Захарова, Басиния Шульман, Мари Карне, камерный оркестр "Московская камерата", Московский театр поэтов Влада Маленко, а также участники Культбригады Москонцерта. Ведущими концерта выступят Алла Омелюта и Илья Ушуллу.
Сотрудники полиции, обеспечивающие порядок
В Петербурге усилили меры безопасности перед концертом группы "Пикник"
27 марта, 17:44
Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе".
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМоскваОлег ПогудинЕкатерина МечетинаКрокус Сити ХоллКрокусОбщество
 
 
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