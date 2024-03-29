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В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли" - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"
Благотворительный концерт "Журавли" с участием артистов и друзей Москонцерта, представителей российской эстрады в поддержку жертв теракта в "Крокус сити холле"... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:43
2024-03-29T01:43
2024-03-29T01:43
теракт в "крокус сити холле"
россия
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олег погудин
екатерина мечетина
крокус сити холл
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общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт "Журавли" с участием артистов и друзей Москонцерта, представителей российской эстрады в поддержку жертв теракта в "Крокус сити холле" пройдет 29 марта в 19.00 в Москве. Среди участников концерта народный артист России Олег Погудин, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, заслуженный артист России Евгений Маргулис, заслуженная артистка России Алиса Гицба, почетный деятель искусств Москвы Елена Захарова, Басиния Шульман, Мари Карне, камерный оркестр "Московская камерата", Московский театр поэтов Влада Маленко, а также участники Культбригады Москонцерта. Ведущими концерта выступят Алла Омелюта и Илья Ушуллу. Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе".
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россия, москва, олег погудин, екатерина мечетина, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Олег Погудин, Екатерина Мечетина, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
В Москве 29 марта пройдет благотворительный концерт "Журавли"
В Москве пройдет благотворительный концерт "Журавли" в поддержку жертв теракта
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Благотворительный концерт "Журавли" с участием артистов и друзей Москонцерта, представителей российской эстрады в поддержку жертв теракта в "Крокус сити холле" пройдет 29 марта в 19.00 в Москве.
Среди участников концерта народный артист России Олег Погудин, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, заслуженный артист России Евгений Маргулис, заслуженная артистка России Алиса Гицба, почетный деятель искусств Москвы Елена Захарова, Басиния Шульман, Мари Карне, камерный оркестр "Московская камерата", Московский театр поэтов Влада Маленко, а также участники Культбригады Москонцерта. Ведущими концерта выступят Алла Омелюта и Илья Ушуллу.
Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе".