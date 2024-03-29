https://ria.ru/20240329/konferentsiya-1936654360.html
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 29.03.2024
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова
Москва не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии, заявила официальный представитель РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:49
2024-03-29T14:49
2024-03-29T15:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
мария захарова
владимир зеленский
дмитрий кулеба
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является алхимией.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии."Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" - это алхимия", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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россия, украина, швейцария, мария захарова, владимир зеленский, дмитрий кулеба, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Москва, В мире
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова
Захарова: РФ не намерена участвовать в конференции в Швейцарии по Украине
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, является алхимией.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии.
"Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" - это алхимия", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак
, Киев
хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна
от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.