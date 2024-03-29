https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html

В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР

В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР - РИА Новости, 29.03.2024

В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР

Применение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам РФ, заявил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:08

2024-03-29T13:08

2024-03-29T13:10

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Применение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, документ предлагал его продление до 30 апреля 2025 года. Аргументируя позицию России, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики."Такая позиция больше соответствует нашим интересам, потом там же речь идет о группе экспертов", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240329/kndr-1936619357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, оон, дмитрий песков, кндр (северная корея)