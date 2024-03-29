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В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР
В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР - РИА Новости, 29.03.2024
В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР
Применение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам РФ, заявил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:08
2024-03-29T13:08
2024-03-29T13:10
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Применение Россией вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, документ предлагал его продление до 30 апреля 2025 года. Аргументируя позицию России, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики."Такая позиция больше соответствует нашим интересам, потом там же речь идет о группе экспертов", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, США, Россия, ООН, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
В Кремле объяснили решение заблокировать в СБ ООН резолюцию США по КНДР
Песков: блокировка резолюции США о комитете по КНДР соответствует интересам РФ