https://ria.ru/20240329/kndr-1936619357.html
В МИД прокомментировали прекращение работы экспертов СБ ООН по КНДР
В МИД прокомментировали прекращение работы экспертов СБ ООН по КНДР - РИА Новости, 29.03.2024
В МИД прокомментировали прекращение работы экспертов СБ ООН по КНДР
Ответственность за прекращение работы экспертов санкционного комитета ООН по КНДР ляжет на Запад, если предложения Москвы не поддержат, заявила официальный... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:04
2024-03-29T13:04
2024-03-29T13:04
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ответственность за прекращение работы экспертов санкционного комитета ООН по КНДР ляжет на Запад, если предложения Москвы не поддержат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в четверг Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, документ предлагал его продление до 30 апреля 2025 года. Аргументируя позицию России, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики. "Мы пока продолжаем пытаться донести до коллег в СБ ООН рациональное зерно нашей идеи, однако, если она так и не найдет отклика, вся ответственность за прекращение функционирования группы экспертов ляжет на представителей коллективного Запада", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИД. По ее словам, Россия, несмотря на свой отказ продлить работу экспертов санкционного комитета ООН по КНДР, привержена соблюдению международных обязательств. "В связи с этим решительно отвергаем любые обвинения и угрозы, подтверждаем ответственный подход Российской Федерации к соблюдению своих международных обязательств, а также нацеленность на развитие отношений с дружественной КНДР", - говорится в сообщении. Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на эскалацию ситуации в регионе, которая воспринимается КНДР, как угроза национальной безопасности. "В настоящее время наблюдается новый виток эскалации обстановки в регионе, который вызван все более агрессивной военной активностью США и их союзников. Она справедливо воспринимается в Пхеньяне как угроза национальной безопасности и историческому государственному строю и вынуждает на ответные шаги", - указала Захарова.
https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html
https://ria.ru/20231217/sanktsii-1916266007.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, москва, мария захарова, василий небензя, оон, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Москва, Мария Захарова, Василий Небензя, ООН, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали прекращение работы экспертов СБ ООН по КНДР
Захарова назвала Запад ответственным за прекращение работы экспертов ООН по КНДР
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ответственность за прекращение работы экспертов санкционного комитета ООН по КНДР ляжет на Запад, если предложения Москвы не поддержат, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в четверг Россия наложила вето на проект резолюции США
о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, документ предлагал его продление до 30 апреля 2025 года. Аргументируя позицию России, постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявил, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.
"Мы пока продолжаем пытаться донести до коллег в СБ ООН рациональное зерно нашей идеи, однако, если она так и не найдет отклика, вся ответственность за прекращение функционирования группы экспертов ляжет на представителей коллективного Запада", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского МИД.
По ее словам, Россия, несмотря на свой отказ продлить работу экспертов санкционного комитета ООН по КНДР, привержена соблюдению международных обязательств.
"В связи с этим решительно отвергаем любые обвинения и угрозы, подтверждаем ответственный подход Российской Федерации к соблюдению своих международных обязательств, а также нацеленность на развитие отношений с дружественной КНДР", - говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на эскалацию ситуации в регионе, которая воспринимается КНДР, как угроза национальной безопасности. "В настоящее время наблюдается новый виток эскалации обстановки в регионе, который вызван все более агрессивной военной активностью США и их союзников. Она справедливо воспринимается в Пхеньяне
как угроза национальной безопасности и историческому государственному строю и вынуждает на ответные шаги", - указала Захарова.