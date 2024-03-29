https://ria.ru/20240329/klaster-1936727757.html

Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области

Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области - РИА Новости, 29.03.2024

Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области

В Тюменской области создан Строительно-индустриальный кластер для эффективной кооперации между застройщиками и производителями материалов, сообщил заместитель... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:50

2024-03-29T18:50

2024-03-29T18:50

тюменская область

тюменская область

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ТЮМЕНЬ, 29 мар — РИА Новости. В Тюменской области создан Строительно-индустриальный кластер для эффективной кооперации между застройщиками и производителями материалов, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Презентация нового кластера состоялась в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ. "Презентовали строительно-индустриальный кластер Тюменской области... В него входят девять компаний-производителей строительных материалов. В работе находятся четыре крупных инвестиционных проекта на сумму 3 миллиарда 609 миллионов рублей. Сейчас строительная отрасль в регионе на подъеме и наша задача - создать эффективную кооперацию между застройщиками и производителями материалов", — прокомментировал событие Пантелеев в своем Telegram-канале.Предполагается, что формируемый кластер позволит прогнозировать объём внутреннего потребления стройматериалов, выстраивать долгосрочное сотрудничество, которое в перспективе должно привести к снижению цены конечного продукта. По мнению Пантелеева, включение в кооперационные цепочки не только строителей, производителей стройматериалов, но и проектировщиков с архитекторами сделает кластер "по-настоящему рабочей структурой, способной повысить эффективность каждого из участников". Ранее замгубернатора отмечал, что у региона есть успешный пример такого подхода к решению отраслевых задач в виде Нефтегазового кластера — на сегодня он объединяет более 150 предприятий из 22 регионов РФ.

https://ria.ru/20240320/plan-1934548727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)