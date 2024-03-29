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Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области - РИА Новости, 29.03.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:50 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/klaster-1936727757.html
Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области
Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области - РИА Новости, 29.03.2024
Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области
В Тюменской области создан Строительно-индустриальный кластер для эффективной кооперации между застройщиками и производителями материалов, сообщил заместитель... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:50
2024-03-29T18:50
тюменская область
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 29 мар — РИА Новости. В Тюменской области создан Строительно-индустриальный кластер для эффективной кооперации между застройщиками и производителями материалов, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Презентация нового кластера состоялась в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ. &quot;Презентовали строительно-индустриальный кластер Тюменской области... В него входят девять компаний-производителей строительных материалов. В работе находятся четыре крупных инвестиционных проекта на сумму 3 миллиарда 609 миллионов рублей. Сейчас строительная отрасль в регионе на подъеме и наша задача - создать эффективную кооперацию между застройщиками и производителями материалов&quot;, — прокомментировал событие Пантелеев в своем Telegram-канале.Предполагается, что формируемый кластер позволит прогнозировать объём внутреннего потребления стройматериалов, выстраивать долгосрочное сотрудничество, которое в перспективе должно привести к снижению цены конечного продукта. По мнению Пантелеева, включение в кооперационные цепочки не только строителей, производителей стройматериалов, но и проектировщиков с архитекторами сделает кластер "по-настоящему рабочей структурой, способной повысить эффективность каждого из участников". Ранее замгубернатора отмечал, что у региона есть успешный пример такого подхода к решению отраслевых задач в виде Нефтегазового кластера — на сегодня он объединяет более 150 предприятий из 22 регионов РФ.
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тюменская область, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области

© Фото : Telegram/Заместитель Губернатора Тюменской области Андрей ПантелеевСтроительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области
Строительно-индустриальный кластер создали в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Telegram/Заместитель Губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев
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ТЮМЕНЬ, 29 мар — РИА Новости. В Тюменской области создан Строительно-индустриальный кластер для эффективной кооперации между застройщиками и производителями материалов, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.
Презентация нового кластера состоялась в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ.
«

"Презентовали строительно-индустриальный кластер Тюменской области... В него входят девять компаний-производителей строительных материалов. В работе находятся четыре крупных инвестиционных проекта на сумму 3 миллиарда 609 миллионов рублей. Сейчас строительная отрасль в регионе на подъеме и наша задача - создать эффективную кооперацию между застройщиками и производителями материалов", — прокомментировал событие Пантелеев в своем Telegram-канале.

Предполагается, что формируемый кластер позволит прогнозировать объём внутреннего потребления стройматериалов, выстраивать долгосрочное сотрудничество, которое в перспективе должно привести к снижению цены конечного продукта.
По мнению Пантелеева, включение в кооперационные цепочки не только строителей, производителей стройматериалов, но и проектировщиков с архитекторами сделает кластер "по-настоящему рабочей структурой, способной повысить эффективность каждого из участников".
Ранее замгубернатора отмечал, что у региона есть успешный пример такого подхода к решению отраслевых задач в виде Нефтегазового кластера — на сегодня он объединяет более 150 предприятий из 22 регионов РФ.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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