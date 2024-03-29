https://ria.ru/20240329/kitay-1936632126.html

МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине

МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине - РИА Новости, 29.03.2024

МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине

Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине, устранить риски ядерной безопасности можно лишь путем деэскалации и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:46

2024-03-29T13:46

2024-03-29T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине, устранить риски ядерной безопасности можно лишь путем деэскалации и скорейшего восстановления мира, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине. В ранее опубликованном Китаем "Позиционном документе по политическому урегулированию украинского кризиса" содержится призыв к поддержанию безопасности атомных электростанций", - заявил Линь Цзянь, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он отметил, что "проблема обеспечения ядерной безопасности является одним из аспектов украинского кризиса, и ее решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса". "Только путем продвижения деэскалации ситуации и скорейшего восстановления мира можно фундаментальным образом устранить риски ядерной безопасности. Все стороны должны ответственным образом способствовать надлежащему урегулированию украинского кризиса, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - отметил он.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934049296.html

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китай

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, украина, запорожская аэс