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МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/kitay-1936632126.html
МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине
МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине
Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине, устранить риски ядерной безопасности можно лишь путем деэскалации и... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:46
2024-03-29T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине, устранить риски ядерной безопасности можно лишь путем деэскалации и скорейшего восстановления мира, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине. В ранее опубликованном Китаем "Позиционном документе по политическому урегулированию украинского кризиса" содержится призыв к поддержанию безопасности атомных электростанций", - заявил Линь Цзянь, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он отметил, что "проблема обеспечения ядерной безопасности является одним из аспектов украинского кризиса, и ее решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса". "Только путем продвижения деэскалации ситуации и скорейшего восстановления мира можно фундаментальным образом устранить риски ядерной безопасности. Все стороны должны ответственным образом способствовать надлежащему урегулированию украинского кризиса, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - отметил он.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934049296.html
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в мире, китай, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Запорожская АЭС
МИД КНР рассказал, как устранить риски ядерной безопасности на Украине

МИД КНР: устранить риски ядерной безопасности на Украине можно путем деэскалации

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине, устранить риски ядерной безопасности можно лишь путем деэскалации и скорейшего восстановления мира, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай придает большое значение проблеме обеспечения ядерной безопасности на Украине. В ранее опубликованном Китаем "Позиционном документе по политическому урегулированию украинского кризиса" содержится призыв к поддержанию безопасности атомных электростанций", - заявил Линь Цзянь, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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Он отметил, что "проблема обеспечения ядерной безопасности является одним из аспектов украинского кризиса, и ее решение в конечном итоге зависит от перспектив политического урегулирования украинского кризиса".
"Только путем продвижения деэскалации ситуации и скорейшего восстановления мира можно фундаментальным образом устранить риски ядерной безопасности. Все стороны должны ответственным образом способствовать надлежащему урегулированию украинского кризиса, Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - отметил он.
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