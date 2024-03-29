https://ria.ru/20240329/kiselev-1936584967.html

Киселев отметил взаимодействие России и Белоруссии в области науки

Киселев отметил взаимодействие России и Белоруссии в области науки - РИА Новости, 29.03.2024

Киселев отметил взаимодействие России и Белоруссии в области науки

Белоруссия - это крепкий, прочный союзник России, страна, которая поддерживает и развивает науку , заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:42

2024-03-29T11:42

2024-03-29T11:42

белоруссия

дмитрий киселев

дмитрий мезенцев

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украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Белоруссия - это крепкий, прочный союзник России, страна, которая поддерживает и развивает науку , заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе открытия экспертно-медийного форума "Союзное государство. Научный прорыв". "У нас есть прочный, крепкий союзник - это Беларусь. С одной стороны, и у России есть такой союзник, а с другой стороны, и сама Беларусь тоже сохранилась, потому что альтернативу мы видим по Украине... А вот Беларусь крепкая, поддерживает у себя науку, развивает, гордится ей и может позволить себе провести с Россией полноценный, на равных научный форум", - сказал Киселев на открытии форума, посвященного Дню единения народов Беларуси и России в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что это заслуга государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, а такая работа требует инициативности, мягкости, изощрённой дипломатии.

https://ria.ru/20240128/diplomatiya-1923595655.html

белоруссия

россия

украина

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белоруссия, дмитрий киселев, дмитрий мезенцев, россия, украина, в мире