https://ria.ru/20240329/kirbi-1936515567.html

В Госдуме назвали нервозными слова Кирби о российских чиновниках

В Госдуме назвали нервозными слова Кирби о российских чиновниках - РИА Новости, 29.03.2024

В Госдуме назвали нервозными слова Кирби о российских чиновниках

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал подозрительной нервозностью грубый выпад представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:16

2024-03-29T04:16

2024-03-29T04:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

брянская область

москва

джон кирби

михаил шеремет

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал подозрительной нервозностью грубый выпад представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников. Кирби ранее нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокус сити холле" и допускающим украинский след. Он заявил, что "США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения". Кирби также вспомнил дядю, который "говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", при этом представитель Белого дома сравнил с ними и российских чиновников. "Очень подозрительна нервозность. Видимо Кирби понимает, что их версия с причастностью ИГИЛ* находит все меньше сторонников в остальном мире. Все видят, откуда действительно торчат ослиные уши. И нервозность Кирби связана с тем, что наше следствие шаг за шагом идет в точном и правильном направлении по раскрытию этого вопиющего преступления. Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, российские спецслужбы установят всех причастных к осуществлению теракта в "Крокусе". "Реакция Кирби – это сигнал, что следствие идет по правильному пути. Он не имеет никакого морального права бросаться такими словами, которые показывают его как безнравственного и деградирующего человека", - подчеркнул депутат. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Кирби, заявила, что теперь стало понятно, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

россия

брянская область

москва

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