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"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта
"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта - РИА Новости, 29.03.2024
"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта
В воскресенье истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным, заявил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:04
2024-03-29T21:04
2024-03-29T22:42
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В воскресенье истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале."Воскресенье, 31 марта, станет черным днем для Зеленского, потому что это последний день его конституционных полномочий", — отметил эксперт.По его мнению, Зеленский для обоснования законности своей власти выставит много "шавок", которые будут убеждать население в необходимости отмены выборов. В ответ на это аналитик призвал открыть конституцию Украины и прочитать порядок избрания главы государства и его полномочия."Зеленский уже не президент. Необходимо проводить новые выборы, и еще возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию", — заявил Соскин.Эксперт напомнил, что 14 мая на Украине заканчивается и военное положение, а все решения Зеленского, в том числе по его продлению, станут отныне недействительными.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, олег соскин, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма
"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта
Экс-советник Кучмы Соскин: 31 марта Украина официально останется без президента
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В воскресенье истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале
.
"Воскресенье, 31 марта, станет черным днем для Зеленского, потому что это последний день его конституционных полномочий", — отметил эксперт.
По его мнению, Зеленский для обоснования законности своей власти выставит много "шавок", которые будут убеждать население в необходимости отмены выборов. В ответ на это аналитик призвал открыть конституцию Украины и прочитать порядок избрания главы государства и его полномочия.
«
"Зеленский уже не президент. Необходимо проводить новые выборы, и еще возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию", — заявил Соскин.
Эксперт напомнил, что 14 мая на Украине заканчивается и военное положение, а все решения Зеленского, в том числе по его продлению, станут отныне недействительными.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.