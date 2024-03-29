https://ria.ru/20240329/kiev-1936750270.html

"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта

"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта - РИА Новости, 29.03.2024

"Украина останется без президента". В Киеве обозначили новую фазу конфликта

В воскресенье истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным, заявил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:04

2024-03-29T21:04

2024-03-29T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

олег соскин

леонид кучма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В воскресенье истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале."Воскресенье, 31 марта, станет черным днем для Зеленского, потому что это последний день его конституционных полномочий", — отметил эксперт.По его мнению, Зеленский для обоснования законности своей власти выставит много "шавок", которые будут убеждать население в необходимости отмены выборов. В ответ на это аналитик призвал открыть конституцию Украины и прочитать порядок избрания главы государства и его полномочия."Зеленский уже не президент. Необходимо проводить новые выборы, и еще возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию", — заявил Соскин.Эксперт напомнил, что 14 мая на Украине заканчивается и военное положение, а все решения Зеленского, в том числе по его продлению, станут отныне недействительными.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936724500.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, киев, олег соскин, леонид кучма