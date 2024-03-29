https://ria.ru/20240329/kazakhstan-1936510787.html

Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области

Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области - РИА Новости, 29.03.2024

Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области

Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T01:59

2024-03-29T01:59

2024-03-29T02:54

в мире

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казахстан

харьковская область

одесская область

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией в этих областях, сообщает пресс-служба посольства Казахстана на Украине в своем Telegram-канале. "В связи с эскалацией ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины и возрастающими рисками безопасности посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выхода из этих регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для выезда с Украины в Казахстан граждане республики могут воспользоваться двумя наземными маршрутами - через Польшу или Молдавию, далее коммерческими авиалиния. "В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдавию виза не нужна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933420225.html

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казахстан

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