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Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области - РИА Новости, 29.03.2024
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01:59 29.03.2024 (обновлено: 02:54 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/kazakhstan-1936510787.html
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области - РИА Новости, 29.03.2024
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области
Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:59
2024-03-29T02:54
в мире
украина
казахстан
харьковская область
одесская область
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией в этих областях, сообщает пресс-служба посольства Казахстана на Украине в своем Telegram-канале. "В связи с эскалацией ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины и возрастающими рисками безопасности посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выхода из этих регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для выезда с Украины в Казахстан граждане республики могут воспользоваться двумя наземными маршрутами - через Польшу или Молдавию, далее коммерческими авиалиния. "В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдавию виза не нужна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933420225.html
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в мире, украина, казахстан, харьковская область, одесская область
В мире, Украина, Казахстан, Харьковская область, Одесская область
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области

Посольство Казахстана призвало граждан покинуть Харьковскую и Одесскую области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией в этих областях, сообщает пресс-служба посольства Казахстана на Украине в своем Telegram-канале.
«
"В связи с эскалацией ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины и возрастающими рисками безопасности посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выхода из этих регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выезда с Украины в Казахстан граждане республики могут воспользоваться двумя наземными маршрутами - через Польшу или Молдавию, далее коммерческими авиалиния.
"В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдавию виза не нужна", - говорится в сообщении.
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