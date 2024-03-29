https://ria.ru/20240329/kazakhstan-1936510787.html
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области - РИА Новости, 29.03.2024
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области
Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:59
2024-03-29T01:59
2024-03-29T02:54
в мире
украина
казахстан
харьковская область
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_e4930d0e5807fc8c9267890df8aaceff.jpg
АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Посольство Казахстана на Украине опубликовало обращение к гражданам страны с рекомендацией покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией в этих областях, сообщает пресс-служба посольства Казахстана на Украине в своем Telegram-канале. "В связи с эскалацией ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины и возрастающими рисками безопасности посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность выхода из этих регионов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для выезда с Украины в Казахстан граждане республики могут воспользоваться двумя наземными маршрутами - через Польшу или Молдавию, далее коммерческими авиалиния. "В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдавию виза не нужна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933420225.html
украина
казахстан
харьковская область
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fe20de2df25f9c7c8b56cf35fe88d208.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, казахстан, харьковская область, одесская область
В мире, Украина, Казахстан, Харьковская область, Одесская область
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Одесскую и Харьковскую области
Посольство Казахстана призвало граждан покинуть Харьковскую и Одесскую области