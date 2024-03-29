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В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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01:10 29.03.2024 (обновлено: 01:55 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/kanada-1936508770.html
В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине
В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине - РИА Новости, 29.03.2024
В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине
Министр обороны Канады Билл Блэр на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине заявил, что Оттава "опустошила кладовку". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:10
2024-03-29T01:55
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине заявил, что Оттава "опустошила кладовку". "Мы пошли и опустошили кладовку", - приводит его слова газета Globe and Mail. Блэр добавил, что у страны не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать. По словам министра, недавно он договорился с украинскими коллегами о том, что Канада будет закупать украинские дроны и передавать их ВСУ. Он добавил, что поддерживать Украину Оттаве мешает канадская бюрократия. По его мнению, на восстановление промышленной базы Канады уйдет по меньшей мере два года. Газета со ссылкой на военный источник пишет, что канадские генералы хотят продолжить помогать Киеву, но существуют опасения, что в случае передачи ему критически важной техники она никогда не будет восполнена. При этом автор статьи, который ранее в марте посетил Украину, отмечает, что, по мнению украинских военных, они намного ближе к поражению, чем кажется союзникам Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240328/strategiya-1936498114.html
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в мире, украина, канада, россия, нато, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Канада, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине

Министр обороны Канады о военной помощи Украине: мы опустошили кладовку

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине заявил, что Оттава "опустошила кладовку".
"Мы пошли и опустошили кладовку", - приводит его слова газета Globe and Mail. Блэр добавил, что у страны не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать.
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По словам министра, недавно он договорился с украинскими коллегами о том, что Канада будет закупать украинские дроны и передавать их ВСУ.
Он добавил, что поддерживать Украину Оттаве мешает канадская бюрократия. По его мнению, на восстановление промышленной базы Канады уйдет по меньшей мере два года.
Газета со ссылкой на военный источник пишет, что канадские генералы хотят продолжить помогать Киеву, но существуют опасения, что в случае передачи ему критически важной техники она никогда не будет восполнена.
При этом автор статьи, который ранее в марте посетил Украину, отмечает, что, по мнению украинских военных, они намного ближе к поражению, чем кажется союзникам Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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