https://ria.ru/20240329/kanada-1936508770.html

В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине

В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине - РИА Новости, 29.03.2024

В Канаде заявили об "опустошении кладовки" из-за помощи Украине

Министр обороны Канады Билл Блэр на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине заявил, что Оттава "опустошила кладовку". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T01:10

2024-03-29T01:10

2024-03-29T01:55

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине заявил, что Оттава "опустошила кладовку". "Мы пошли и опустошили кладовку", - приводит его слова газета Globe and Mail. Блэр добавил, что у страны не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать. По словам министра, недавно он договорился с украинскими коллегами о том, что Канада будет закупать украинские дроны и передавать их ВСУ. Он добавил, что поддерживать Украину Оттаве мешает канадская бюрократия. По его мнению, на восстановление промышленной базы Канады уйдет по меньшей мере два года. Газета со ссылкой на военный источник пишет, что канадские генералы хотят продолжить помогать Киеву, но существуют опасения, что в случае передачи ему критически важной техники она никогда не будет восполнена. При этом автор статьи, который ранее в марте посетил Украину, отмечает, что, по мнению украинских военных, они намного ближе к поражению, чем кажется союзникам Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240328/strategiya-1936498114.html

https://ria.ru/20240328/pvo-1936493804.html

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в мире, украина, канада, россия, нато, сергей лавров, вооруженные силы украины