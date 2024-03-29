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США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия - РИА Новости, 29.03.2024
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15:16 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ispytaniya-1936662178.html
США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия
США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия - РИА Новости, 29.03.2024
США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия
ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), заявило издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:16
2024-03-29T15:16
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), заявило издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша. "ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - цитирует издание заявление генерал-лейтенант Роберт Раш, сделанное в интервью Defense News от 27 марта. Генерал-лейтенант рассказал изданию, что весенние испытания оружия ориентированы исключительно на характеристики ракеты и проводятся на испытательном стенде, в котором отсутствуют наземное вспомогательное оборудование, контейнер и пусковая установка. Отмечается, что цель испытания - убедиться в том, что ракета работает, как задумано. "В то же время армия США следит за тем, чтобы наземное вспомогательное оборудование для ее гиперзвукового оружия дальнего действия работало правильно, а потому ракета и пусковая установка будут проверяться вместе в последующих испытаниях", - пояснил изданию Раш. Генерал добавил, что испытания ракеты с наземной пусковой установки будут проведены летом. ВВС США ранее сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, в ходе которых были получены "ценные, уникальные сведения", но конкретики не предоставили. Сегодня гиперзвуковое оружие есть у двух стран – России и Китая. Кроме того, в марте 2024 года военный источник, близкий к правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, рассказал РИА Новости, что ими было проведено испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности, ведется подготовка к постановке ракет на боевое дежурство. Источник уточнил, что ракета способна развивать скорость в 8 махов.
https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html
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В мире, США
США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия

ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Malachi LakeyВМС США
ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Malachi Lakey
ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), заявило издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша.
"ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - цитирует издание заявление генерал-лейтенант Роберт Раш, сделанное в интервью Defense News от 27 марта.
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Генерал-лейтенант рассказал изданию, что весенние испытания оружия ориентированы исключительно на характеристики ракеты и проводятся на испытательном стенде, в котором отсутствуют наземное вспомогательное оборудование, контейнер и пусковая установка. Отмечается, что цель испытания - убедиться в том, что ракета работает, как задумано.
«
"В то же время армия США следит за тем, чтобы наземное вспомогательное оборудование для ее гиперзвукового оружия дальнего действия работало правильно, а потому ракета и пусковая установка будут проверяться вместе в последующих испытаниях", - пояснил изданию Раш.
Генерал добавил, что испытания ракеты с наземной пусковой установки будут проведены летом.
ВВС США ранее сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, в ходе которых были получены "ценные, уникальные сведения", но конкретики не предоставили.
Сегодня гиперзвуковое оружие есть у двух стран – России и Китая. Кроме того, в марте 2024 года военный источник, близкий к правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, рассказал РИА Новости, что ими было проведено испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности, ведется подготовка к постановке ракет на боевое дежурство. Источник уточнил, что ракета способна развивать скорость в 8 махов.
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
США испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW
20 марта, 00:30
 
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