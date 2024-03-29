https://ria.ru/20240329/ispytaniya-1936662178.html

США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия

США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия - РИА Новости, 29.03.2024

США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия

ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), заявило издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:16

2024-03-29T15:16

2024-03-29T15:16

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921716876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2597650e7c4e61c4751f16c88201cf68.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВМС США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), заявило издание Defense News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша. "ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск (ракеты оружия - ред.)", - цитирует издание заявление генерал-лейтенант Роберт Раш, сделанное в интервью Defense News от 27 марта. Генерал-лейтенант рассказал изданию, что весенние испытания оружия ориентированы исключительно на характеристики ракеты и проводятся на испытательном стенде, в котором отсутствуют наземное вспомогательное оборудование, контейнер и пусковая установка. Отмечается, что цель испытания - убедиться в том, что ракета работает, как задумано. "В то же время армия США следит за тем, чтобы наземное вспомогательное оборудование для ее гиперзвукового оружия дальнего действия работало правильно, а потому ракета и пусковая установка будут проверяться вместе в последующих испытаниях", - пояснил изданию Раш. Генерал добавил, что испытания ракеты с наземной пусковой установки будут проведены летом. ВВС США ранее сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, в ходе которых были получены "ценные, уникальные сведения", но конкретики не предоставили. Сегодня гиперзвуковое оружие есть у двух стран – России и Китая. Кроме того, в марте 2024 года военный источник, близкий к правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, рассказал РИА Новости, что ими было проведено испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности, ведется подготовка к постановке ракет на боевое дежурство. Источник уточнил, что ракета способна развивать скорость в 8 махов.

https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html

https://ria.ru/20240320/agm-183-1934360550.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша