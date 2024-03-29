https://ria.ru/20240329/isk-1936511825.html
Генпрокуратура подала иск к "Макфе"
Генпрокуратура подала иск к "Макфе" - РИА Новости, 29.03.2024
Генпрокуратура подала иск к "Макфе"
Замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к акционерному обществу "Макфа" и ряду других компаний, следует из картотеки Центрального районного суда... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T02:31
2024-03-29T02:31
2024-03-29T11:26
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Замгенпрокурора России в интересах РФ подал иск к акционерному обществу "Макфа" и ряду других компаний, следует из картотеки Центрального районного суда Челябинска. Кроме АО "Макфа", ответчиками по делу выступают АО "Долговское", АО "Смак", АО "Новая пятилетка", АО "Первый хлебокомбинат", Компания "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В.", ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Арком" — всего более 30 компаний, а также 13 человек. В их числе — основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который объявлен в международный розыск по делу о взятках, а также бывший гендиректор АО, экс-депутат ГД Вадим Белоусов, также объявленный в розыск за взяточничество. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля. "Макфа" в настоящее время экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира и входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки.
https://ria.ru/20240327/roszdravnadzor-1936111712.html
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россия, челябинск, челябинская область, михаил юревич, вадим белоусов, госдума рф, происшествия
Россия, Челябинск, Челябинская область, Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Госдума РФ, Происшествия
Генпрокуратура подала иск к "Макфе"
Генпрокуратура РФ подала иск к акционерному обществу "Макфа"