https://ria.ru/20240329/investory-1936667504.html

Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику

Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику - РИА Новости, 29.03.2024

Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику

Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию, заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин на заседании... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:52

2024-03-29T15:52

2024-03-29T15:52

республика мордовия

саранск

артем здунов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

республика мордовия

особые экономические зоны

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию, заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин на заседании итоговой коллегии министерства. Заседание началось с подписания соглашения о создании на территории Саранска и Лямбирского муниципального района особой экономической зоны "Система". "В минувшем году республика показала хороший рост по всем основным показателям. Индекс промышленного производства - 108%, производство продукции сельского хозяйства - 105%, инвестиции в основной капитал - 112%. В республике появилась особая экономическая зона, расширена территория опережающего развития "Рузаевка". Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию", - цитирует слова Горина пресс-служба главы Мордовии. Глава республики Артем Здунов отметил, что работа по улучшению инвестклимата, условий ведения бизнеса должна продолжаться. "В Мордовии успешно внедрён региональный инвестиционный стандарт. Необходимо распространить механизм инвестстандарта и на муниципальный уровень", - подчеркнул Здунов. Он отметил, что за последние годы в республике значительно увеличился предпринимательский сектор, растет число самозанятых. Такой тренд важно продолжить, для этого следует активно использовать все меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь региональные фонды - Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд. Также глава Мордовии отметил важность развития межрегионального и международного сотрудничества, организации бизнес-миссий. На этот год, например, запланированы бизнес-миссии в Китай и Казахстан. "Благодаря работе новой региональной команды экономика Мордовии перестроилась и продолжает развиваться", - приводятся в сообщении слова директора департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрия Косткина, выступившего на заседании коллегии.

https://ria.ru/20240202/mordoviya-1924981534.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

саранск, артем здунов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика мордовия, особые экономические зоны