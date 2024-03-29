Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику
© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЗаседание итоговой коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии
Заседание итоговой коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию, заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин на заседании итоговой коллегии министерства.
Заседание началось с подписания соглашения о создании на территории Саранска и Лямбирского муниципального района особой экономической зоны "Система".
«
"В минувшем году республика показала хороший рост по всем основным показателям. Индекс промышленного производства - 108%, производство продукции сельского хозяйства - 105%, инвестиции в основной капитал - 112%. В республике появилась особая экономическая зона, расширена территория опережающего развития "Рузаевка". Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию", - цитирует слова Горина пресс-служба главы Мордовии.
Глава республики Артем Здунов отметил, что работа по улучшению инвестклимата, условий ведения бизнеса должна продолжаться.
«
"В Мордовии успешно внедрён региональный инвестиционный стандарт. Необходимо распространить механизм инвестстандарта и на муниципальный уровень", - подчеркнул Здунов.
Он отметил, что за последние годы в республике значительно увеличился предпринимательский сектор, растет число самозанятых. Такой тренд важно продолжить, для этого следует активно использовать все меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь региональные фонды - Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд.
"Благодаря работе новой региональной команды экономика Мордовии перестроилась и продолжает развиваться", - приводятся в сообщении слова директора департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрия Косткина, выступившего на заседании коллегии.