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Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику - РИА Новости, 29.03.2024
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
15:52 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/investory-1936667504.html
Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику
Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику - РИА Новости, 29.03.2024
Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику
Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию, заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин на заседании... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:52
2024-03-29T15:52
республика мордовия
саранск
артем здунов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
республика мордовия
особые экономические зоны
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию, заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин на заседании итоговой коллегии министерства. Заседание началось с подписания соглашения о создании на территории Саранска и Лямбирского муниципального района особой экономической зоны "Система". "В минувшем году республика показала хороший рост по всем основным показателям. Индекс промышленного производства - 108%, производство продукции сельского хозяйства - 105%, инвестиции в основной капитал - 112%. В республике появилась особая экономическая зона, расширена территория опережающего развития "Рузаевка". Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию", - цитирует слова Горина пресс-служба главы Мордовии. Глава республики Артем Здунов отметил, что работа по улучшению инвестклимата, условий ведения бизнеса должна продолжаться. "В Мордовии успешно внедрён региональный инвестиционный стандарт. Необходимо распространить механизм инвестстандарта и на муниципальный уровень", - подчеркнул Здунов. Он отметил, что за последние годы в республике значительно увеличился предпринимательский сектор, растет число самозанятых. Такой тренд важно продолжить, для этого следует активно использовать все меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь региональные фонды - Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд. Также глава Мордовии отметил важность развития межрегионального и международного сотрудничества, организации бизнес-миссий. На этот год, например, запланированы бизнес-миссии в Китай и Казахстан. "Благодаря работе новой региональной команды экономика Мордовии перестроилась и продолжает развиваться", - приводятся в сообщении слова директора департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрия Косткина, выступившего на заседании коллегии.
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саранск, артем здунов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика мордовия, особые экономические зоны
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Республика Мордовия, Особые экономические зоны

Власти Мордовии: инвесторы не боятся вкладывать в республику

© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЗаседание итоговой коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии
Заседание итоговой коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Заседание итоговой коллегии министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию, заявил исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства республики Иван Горин на заседании итоговой коллегии министерства.
Заседание началось с подписания соглашения о создании на территории Саранска и Лямбирского муниципального района особой экономической зоны "Система".
«
"В минувшем году республика показала хороший рост по всем основным показателям. Индекс промышленного производства - 108%, производство продукции сельского хозяйства - 105%, инвестиции в основной капитал - 112%. В республике появилась особая экономическая зона, расширена территория опережающего развития "Рузаевка". Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию", - цитирует слова Горина пресс-служба главы Мордовии.
Глава республики Артем Здунов отметил, что работа по улучшению инвестклимата, условий ведения бизнеса должна продолжаться.
«
"В Мордовии успешно внедрён региональный инвестиционный стандарт. Необходимо распространить механизм инвестстандарта и на муниципальный уровень", - подчеркнул Здунов.
Он отметил, что за последние годы в республике значительно увеличился предпринимательский сектор, растет число самозанятых. Такой тренд важно продолжить, для этого следует активно использовать все меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь региональные фонды - Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд.
Также глава Мордовии отметил важность развития межрегионального и международного сотрудничества, организации бизнес-миссий. На этот год, например, запланированы бизнес-миссии в Китай и Казахстан.
"Благодаря работе новой региональной команды экономика Мордовии перестроилась и продолжает развиваться", - приводятся в сообщении слова директора департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрия Косткина, выступившего на заседании коллегии.
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Республика МордовияСаранскАртем ЗдуновМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Республика МордовияОсобые экономические зоны
 
 
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