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Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты - РИА Новости, 29.03.2024
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15:23 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/inoagenty-1936664254.html
Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты - РИА Новости, 29.03.2024
Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
СРЗП готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:23
2024-03-29T15:23
политика
татьяна лазарева
сергей миронов
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СРЗП готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. Ранее общественное движение "Зов народа" обратилось к Гусеву с просьбой поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, упомянув телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву*, которая решила баллотироваться в Мосгордуму, следует из соответствующего документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Общественники из организации "Зов народа" обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Согласен с такой позицией… Лидер партии Сергей Миронов и фракция "Справедливая Россия — За правду" поддерживают такую инициативу. Готовим поправки в закон о выборах", - сказал Гусев. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться и занимать выборные должности. Ранее Лазарева* в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят". В министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240329/vybory-1936519381.html
https://ria.ru/20240125/lazareva-1923461023.html
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политика, татьяна лазарева, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Татьяна Лазарева, Сергей Миронов, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты

Эсеры предложат законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СРЗП готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.
Ранее общественное движение "Зов народа" обратилось к Гусеву с просьбой поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, упомянув телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву*, которая решила баллотироваться в Мосгордуму, следует из соответствующего документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Минюст разъяснил, могут ли иноагенты участвовать в выборах
06:06
"Общественники из организации "Зов народа" обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Согласен с такой позицией… Лидер партии Сергей Миронов и фракция "Справедливая Россия — За правду" поддерживают такую инициативу. Готовим поправки в закон о выборах", - сказал Гусев. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться и занимать выборные должности.
Ранее Лазарева* в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят".
В министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева на церемонии вручения премии Золотой Джокер MAXIM Jameson 2013 в театре Et Cetera - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Иноагенты Лазарева* и Шац* официально развелись
25 января, 18:39
 
ПолитикаТатьяна ЛазареваСергей МироновГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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