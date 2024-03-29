Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
Эсеры предложат законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СРЗП готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.
Ранее общественное движение "Зов народа" обратилось к Гусеву с просьбой поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, упомянув телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву*, которая решила баллотироваться в Мосгордуму, следует из соответствующего документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Общественники из организации "Зов народа" обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Согласен с такой позицией… Лидер партии Сергей Миронов и фракция "Справедливая Россия — За правду" поддерживают такую инициативу. Готовим поправки в закон о выборах", - сказал Гусев. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться и занимать выборные должности.
Ранее Лазарева* в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят".
В министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.
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