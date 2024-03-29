https://ria.ru/20240329/inoagenty-1936664254.html

Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты

Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты - РИА Новости, 29.03.2024

Эсеры предложили запретить иноагентам выдвигаться в депутаты

СРЗП готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:23

2024-03-29T15:23

2024-03-29T15:23

политика

татьяна лазарева

сергей миронов

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СРЗП готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. Ранее общественное движение "Зов народа" обратилось к Гусеву с просьбой поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, упомянув телеведущую-иноагента Татьяну Лазареву*, которая решила баллотироваться в Мосгордуму, следует из соответствующего документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Общественники из организации "Зов народа" обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Согласен с такой позицией… Лидер партии Сергей Миронов и фракция "Справедливая Россия — За правду" поддерживают такую инициативу. Готовим поправки в закон о выборах", - сказал Гусев. Парламентарий подчеркнул, что лица, получающие иностранное финансирование, должны лишаться права избираться и занимать выборные должности. Ранее Лазарева* в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят". В министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240329/vybory-1936519381.html

https://ria.ru/20240125/lazareva-1923461023.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, татьяна лазарева, сергей миронов, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"