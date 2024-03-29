https://ria.ru/20240329/inoagenty-1936514284.html

"Контур.Фокус" посчитали, насколько увеличилось число иноагентов

"Контур.Фокус" посчитали, насколько увеличилось число иноагентов - РИА Новости, 29.03.2024

"Контур.Фокус" посчитали, насколько увеличилось число иноагентов

Число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза на начало марта 2024 года до 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T03:38

2024-03-29T03:38

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза на начало марта 2024 года до 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций. Несмотря на ограничения, которые накладывает закон, многие из них продолжают вести бизнес, как в роли индивидуальных предпринимателей, так и юрлиц - в каких отраслях заняты иноагенты подсчитали для РИА Новости в сервисе проверки контрагентов "Контур.Фокус". Авторы исследования изучили, как менялся состав и количество иноагентов с марта 2021 по март 2024 года. Данные по иноагентам были взяты из реестра Минюста РФ. "Большую часть иноагентов занимают физлица: 70,6% от общего числа. По данным на начало марта 2024 года, такой статус имеют 409 человек, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. На втором месте по количеству - юрлица, их 16,4% от общего числа: 95 компаний на март 2024 года. Для сравнения, в марте 2021 их было 77. На третьем месте с долей 13% находятся незарегистрированные общественные объединения и СМИ - сейчас в них заняты 75 иноагентов, тремя годами ранее было 10", - выяснили аналитики. От общего числа иноагентов-физлиц предпринимательской деятельностью занимаются 12,5%. По данным на март 2021 года ни один иноагент не имел действующего ИП, а к марту 2024 года с общим ростом числа иноагентов ситуация изменилась: действующее ИП имеет 51 иноагент-физлицо, не имеют - 358. Исследование показало, что количество юрлиц-иноагентов без иностранного участия растет, а с иностранным участием наоборот падает. Для сравнения, на март 2021 года действовало три компании с иностранным участием, в марте 2024 только одна. Количество юрлиц-иноагентов без иностранного участия в марте 2021 было 74, тремя годами позже - 94. Доля компаний-иноагентов с иностранным участием занимает 1,1% от общего числа компаний-иноагентов. Где зарегистрированы и чем занимаются Больше всего юридических и физических лиц-иноагентов, имеющих действующее ИП, ожидаемо зарегистрированы в Москве – их 77. В их числе Алексей Пивоваров*, Катерина Гордеева*, Алексей Венедиктов*, Земфира Рамазанова*, Илья Варламов*. Далее идет Санкт-Петербург, где зарегистрированы девять таких компаний и предпринимателей-иноагентов, в том числе Михаил Шац* и Вероника Белоцерковская*. Шесть бизнесов иноагентов зарегистрированы в Свердловской области, и столько же в Московской, включая ИП Артур Смольянинов**. На пятом месте Ярославская и Новосибирская области, где по четыре иноагента-юрлица и иноагента-предпринимателя. Аналитики изучили, в каких отраслях больше всего иноагентов: рассматривали только юрлиц и физлиц, имеющих действующее ИП. Первое место занимает отрасль "СМИ и реклама", где заняты 25 иноагентов, в том числе индивидуальные предприниматели Михаил Шац*, Андрей Лошак*, Глеб Пьяных*, Елизавета Осетинская*, Илья Варламов*, Максим Кац*. На втором месте "Бизнес-услуги", где действуют 22 предпринимателя-иноагента, в том числе Алексей Венедиктов* и Леонид Волков***. Третье по популярности направление - "Туризм и досуг", в этой сфере 21 фигурант реестра Минюста. По заявленному типу деятельности указаны ИП со статусом иноагент Артур Смольянинов**, Земфира Рамазанова*, Дмитрий Быков*, Людмила Улицкая*, Семен Слепаков*, Алишер Моргенштерн*. На четвертом месте "Издательская деятельность": там работают 18 иноагентов, включая Алексея Пивоварова*, на пятом "Некоммерческие организации", где заняты 17 иноагентов. Далее следует отрасль "Наука", где действует девять иноагентов, включая АНО "Левада-Центр"**** и индивидуальный предприниматель Станислав Белковский*. В отраслях "Медицина и красота", "ИТ" и "Финансы" зарегистрирована деятельность восьми, семи и шести иноагентов соответственно. В последней отрасли "Недвижимость" зарегистрирована деятельность двух иноагентов, включая Катерину Гордееву*. Как пояснил эксперт "Контур.Фокуса" по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев, "среди тех, кто официально ведет предпринимательскую деятельность, большинство связаны со СМИ и рекламой, на втором месте - бизнес-услуги, преимущественно консультации и обучение, на третьем - туризм и досуг, скорее всего, здесь идет речь о ведении и организации публичных мероприятий". "Контур.Фокус" - сервис для комплексной оценки контрагентов, которые агрегирует данные из более чем 30 официальных источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел и прочее). Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования закона 115-ФЗ (противодействие отмывания доходов), управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса "Контур".* Физические лица, выполняющие функции иноагента**Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов.**** Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html

https://ria.ru/20240110/inoagenty-1920467943.html

https://ria.ru/20240306/inoagenty-1931396911.html

https://ria.ru/20240327/pugacheva-1936278213.html

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