https://ria.ru/20240329/inoagent-1936749968.html

Минюст включил политолога Вишневского* в реестр иноагентов

Минюст включил политолога Вишневского* в реестр иноагентов - РИА Новости, 29.03.2024

Минюст включил политолога Вишневского* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Бориса Вишневского*, а также ещё одного человека и проект, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:04

2024-03-29T21:04

2024-03-29T21:52

борис вишневский

общество

россия

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Бориса Вишневского*, а также ещё одного человека и проект, сообщается на сайте ведомства."Двадцать девятого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Л. Вишневский*, В.Ю. Прохоров*, а также проект "Первый отдел**", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Вишневский* был респодентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.Как отмечается в тексте ведомства, Прохоров* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также он является директором фонда, включенного в реестр иноагентов, и проживает за пределами РФ.Прохоров* известен как адвокат Владимира Кара-Мурзы*, который приговорен к 25 годам колонии за госизмену и распространение фейков про российскую армию.Кроме того, Минюст подчеркивает, что проект "Первый отдел**" выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Проект распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Помимо этого, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и сотрудничает с лицами, включенными в реестр иноагентов.Также из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключено негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов "Академия по правам человека".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Организации, признанные в России иностранными агентами

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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борис вишневский, общество, россия, украина