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ВТБ: важно наращивать импорт из Индии для ликвидации торгового дисбаланса

ВТБ: важно наращивать импорт из Индии для ликвидации торгового дисбаланса - РИА Новости, 29.03.2024

ВТБ: важно наращивать импорт из Индии для ликвидации торгового дисбаланса

Развитие внешнеэкономических отношений с Индией сдерживается наличием торгового дисбаланса, возникла острая необходимость увеличения встречного импортного... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:21

2024-03-29T19:21

2024-03-29T19:21

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Развитие внешнеэкономических отношений с Индией сдерживается наличием торгового дисбаланса, возникла острая необходимость увеличения встречного импортного потока в Россию, в том числе, за счет расширения расчетов в национальных валютах двух стран, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко. Он выступил в рамках Международного экономического форума государств-участников СНГ в Москве. "По данным министерства коммерции и промышленности Индии, по итогам 2023 года по уровню закупок товаров в Индии лидером являются США — они покупают товары на 76 миллиардов долларов. На втором месте ОАЭ — на 33 миллиарда долларов. Мы, Российская Федерация, на 30 месте. Если экспорт России в Индию составляет 60 миллиардов долларов, то импорт — 4 миллиарда. Сложившаяся ситуация требует выработки системного подхода по развитию расчетов в национальных валютах между РФ и Индией на межгосударственном уровне", - приводит слова Лукьяненко пресс-служба ВТБ. Он отметил, что ВТБ ведет обсуждение таких решений на уровне руководства министерства финансов, министерства коммерции и промышленности Индии, Резервного банка Индии, а также ряда индийских коммерческих банков. Лукьяненко напомнил, что товарооборот между Россией и Индией в 2023 году составил 5,5 триллиона рублей. Значительная часть этих платежей проходит через опорный банк ВТБ в Индии, работу которого ВТБ намерен укреплять.

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Алёна Пава

втб (банк), индия, россия, москва, новости компаний - экономика