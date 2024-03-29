https://ria.ru/20240329/import-1936733474.html
ВТБ: важно наращивать импорт из Индии для ликвидации торгового дисбаланса
ВТБ: важно наращивать импорт из Индии для ликвидации торгового дисбаланса - РИА Новости, 29.03.2024
ВТБ: важно наращивать импорт из Индии для ликвидации торгового дисбаланса
Развитие внешнеэкономических отношений с Индией сдерживается наличием торгового дисбаланса, возникла острая необходимость увеличения встречного импортного... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:21
2024-03-29T19:21
2024-03-29T19:21
втб (банк)
индия
россия
москва
новости компаний - экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Развитие внешнеэкономических отношений с Индией сдерживается наличием торгового дисбаланса, возникла острая необходимость увеличения встречного импортного потока в Россию, в том числе, за счет расширения расчетов в национальных валютах двух стран, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко. Он выступил в рамках Международного экономического форума государств-участников СНГ в Москве. "По данным министерства коммерции и промышленности Индии, по итогам 2023 года по уровню закупок товаров в Индии лидером являются США — они покупают товары на 76 миллиардов долларов. На втором месте ОАЭ — на 33 миллиарда долларов. Мы, Российская Федерация, на 30 месте. Если экспорт России в Индию составляет 60 миллиардов долларов, то импорт — 4 миллиарда. Сложившаяся ситуация требует выработки системного подхода по развитию расчетов в национальных валютах между РФ и Индией на межгосударственном уровне", - приводит слова Лукьяненко пресс-служба ВТБ. Он отметил, что ВТБ ведет обсуждение таких решений на уровне руководства министерства финансов, министерства коммерции и промышленности Индии, Резервного банка Индии, а также ряда индийских коммерческих банков. Лукьяненко напомнил, что товарооборот между Россией и Индией в 2023 году составил 5,5 триллиона рублей. Значительная часть этих платежей проходит через опорный банк ВТБ в Индии, работу которого ВТБ намерен укреплять.
https://realty.ria.ru/20240328/ipoteka-1936307299.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), индия, россия, москва, новости компаний - экономика
ВТБ (банк), Индия, Россия, Москва, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Развитие внешнеэкономических отношений с Индией сдерживается наличием торгового дисбаланса, возникла острая необходимость увеличения встречного импортного потока в Россию, в том числе, за счет расширения расчетов в национальных валютах двух стран, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.
Он выступил в рамках Международного экономического форума государств-участников СНГ
в Москве
.
"По данным министерства коммерции и промышленности Индии, по итогам 2023 года по уровню закупок товаров в Индии лидером являются США
— они покупают товары на 76 миллиардов долларов. На втором месте ОАЭ
— на 33 миллиарда долларов. Мы, Российская Федерация, на 30 месте. Если экспорт России в Индию составляет 60 миллиардов долларов, то импорт — 4 миллиарда. Сложившаяся ситуация требует выработки системного подхода по развитию расчетов в национальных валютах между РФ и Индией на межгосударственном уровне", - приводит слова Лукьяненко пресс-служба ВТБ.
Он отметил, что ВТБ ведет обсуждение таких решений на уровне руководства министерства финансов, министерства коммерции и промышленности Индии, Резервного банка Индии, а также ряда индийских коммерческих банков.
Лукьяненко напомнил, что товарооборот между Россией и Индией в 2023 году составил 5,5 триллиона рублей. Значительная часть этих платежей проходит через опорный банк ВТБ в Индии, работу которого ВТБ намерен укреплять.