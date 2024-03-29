ИИ может заменить машинистов и пилотов, считают эксперты
Эксперты: искусственный интеллект заменит машинистов поездов и пилотов самолетов
© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект при дальнейшем преодолении технологических ограничений сможет заменить машинистов поездов и пилотов самолетов, процесс его внедрения в транспорт уже начался, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
"Машинистов поездов можно заменить автопилотом уже сейчас, так как ему не нужно будет опознавать множество разнообразных ситуаций - только наличие посторонних объектов на рельсах. Сложнее с автомобилем... он может попасть в гораздо большее число нестандартных ситуаций… В авиации автопилот применяется уже очень давно, но по-прежнему ему не решаются доверить управление самолетом во время посадки... Вопрос замены человека ИИ будет лежать в социальной плоскости, в вопросах безопасности, а также в экономике", - сказал ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
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Доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники университета ИТМО Александр Кугаевских отметил, что преодоление технологических ограничений позволит в перспективе заменить пилотов авиации, машинистов поездов и трамваев. Кроме того, активное внедрение искусственного интеллекта в транспорт уже началось, особенно в сфере грузового транспорта.
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"Одно из направлений - это тестирование беспилотных грузовиков, где серьезно продвинулся "Камаз". В области беспилотного пассажирского транспорта больших прорывов пока нет. Несмотря на запуск тестирования в Москве (Сколково) и Татарстане (Иннополис) беспилотного "Яндекс.Такси", а также попытки сделать ИИ для управления поездами в метро (в Дубае такое решение есть), есть еще слишком много нерешенных проблем. Большая часть из них - технологического характера", – добавил Кугаевских.
По его словам, внедрение ИИ в транспортную отрасль должно сокращать расходы компаний, в этом основной интерес бизнеса вкладывать большие инвестиции в такие разработки.
Ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус подчеркнул, что более 99% времени управления различным транспортом водитель мог бы довериться автоматической системе. "Однако в нештатных ситуациях у искусственного интеллекта возникают проблемы, что поднимает вопрос административного регулирования", - отметил он.
"Современные системы технического зрения в совокупности с датчиками гораздо лучше водителя видят все движущиеся вокруг машины, могут заметить и не сбить пешехода, комфортно держаться в потоке. Проблемы возникают в случае плохих внешних условий – низкая видимость, плохое качество дороги, включая снег, мусор и проч., а также в случае нештатных ситуаций… С несправившимся ИИ пока не понятно, что делать, а такие ситуации точно стоит ожидать. Но этот вопрос все чаще поднимается и скоро тоже будет как-то урегулирован", – заключил Леус.
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