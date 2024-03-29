https://ria.ru/20240329/gretsiya-1936758729.html

В Греции признали 18 человек виновными в педофилии

В Греции признали 18 человек виновными в педофилии - РИА Новости, 29.03.2024

В Греции признали 18 человек виновными в педофилии

Суд в Греции признал виновными 18 обвиняемых по громкому делу о педофилии, приговор будет вынесен позднее, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T22:58

2024-03-29T22:58

2024-03-29T23:27

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АФИНЫ, 29 мар – РИА Новости. Суд в Греции признал виновными 18 обвиняемых по громкому делу о педофилии, приговор будет вынесен позднее, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Дело Колоноса", по названию афинского района, стало одним из самых громких скандалов педофилии в Греции за последние годы. Дело начали расследовать в 2022 году. Жертвой насилия в районе Колонос стала 12-летняя девочка, которая работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Арестован 53-летний мужчина, долгое время насиловавший ее и продававший знакомым. Его "клиентская база", согласно сообщениям СМИ, включала 213 фамилий. Однако перед судом предстали лишь 26 человек. Суд по "делу Колоноса" идет за закрытыми дверями, но две недели назад появились сообщения, что прокурор предложила оправдать главного обвиняемого Илиаса Михоса по трем самым тяжким обвинениям "из-за сомнений и недостатка доказательств" - в изнасиловании, сутенерстве и принуждении к проституции, а также получении доходов от проституции. При этом прокурор потребовала признать мать виновной в сутенерстве и порнографии при отягчающих обстоятельствах, хотя родственники и сама девочка опровергали обвинения. Позиция прокурора вызвала протесты, в Афинах проходили акции протесты, а журналисты заявляли, что "общество переполняется гневом". В соцсетях появились публикации, что главный обвиняемый потребовал оправдать его, угрожая опубликовать перед выборами в Европарламент имена всех вовлеченных в это дело, в том числе политиков. Суд не принял предложение прокурора, сообщил телеканал. В пятницу суд с участием присяжных признал главного обвиняемого Михоса виновным в изнасиловании, за что ему может грозить пожизненное заключение. Суд не принял предложение обвинения и большинством голосов признал 55-летнего мужчину виновным в изнасиловании и ряде других преступления. Обвинительный приговор Илиасу Михосу был встречен торжествами и аплодисментами собравшейся толпы у здания суда, сообщает телеканал. Мать несовершеннолетней была признана невиновной в порнографии и сутенерстве. Она была признана виновной только в мелком вымогательстве и разрыдалась, услышав приговор, сообщил телеканал. Обвиняемый, проходящий под именем "Михалис", был признан виновным в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах и детской порнографии, и оправдан за покушение на сексуальные действия с несовершеннолетней. 16 подсудимых, выступавшие в роли "клиентов", большинством голосов были признаны виновными в совершении сексуальных действий за вознаграждение, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штрафа. Один подсудимый также был признан виновным в распространении детской порнографии. Шесть подсудимых были признаны невиновными. Теперь суд вынесет приговор, определив наказание для виновных.

https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html

https://ria.ru/20240327/podrostok-1935977150.html

https://ria.ru/20230813/chekhiya-1889764370.html

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греция, афины, европарламент, в мире