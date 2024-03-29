https://ria.ru/20240329/gretsiya-1936605734.html

Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения

Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 29.03.2024

Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения

Сильное землетрясение магнитудой 5,7 в Ионическом море возле полуострова Пелопоннес не вызывает беспокойства у специалистов, заявил известный сейсмолог,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:32

2024-03-29T12:32

2024-03-29T12:32

в мире

пелопоннес (область)

ионическое море

триполи

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АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 5,7 в Ионическом море возле полуострова Пелопоннес не вызывает беспокойства у специалистов, заявил известный сейсмолог, президент Организации по планированию и защите от землетрясений, профессор Эфтимиос Ленкас общественному телевидению ERTnews. Два сильных подземных толчка произошли в пятницу утром, первый толчок магнитудой 5,4 произошел в 9.11 по местному времени (10.11 мск), второй магнитудой от 5,7 до 5,8 по разным оценкам - минутой позже, в 9.12. Они ощущались на Пелопоннесе. "Нам не стоит беспокоиться. Это было землетрясение в морской зоне, вдали от населенных пунктов. Конечно, оно сильно ощущалось на очень большой территории, не только в Мессинии и Илии, но и на Закинтосе, в Триполи и даже в Коринфии", - сказал Ленкас. Со своей стороны, сейсмолог Герасимос Пападопулос сказал, что землетрясения большой силы в прошлом происходили в этом районе. "Мы не можем знать, как будет развиваться это явление. Пока слишком рано. Нам потребуется время, чтобы увидеть больше данных", - сказал он.

https://ria.ru/20240325/zemletryasenie-1935576810.html

пелопоннес (область)

ионическое море

триполи

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в мире, пелопоннес (область), ионическое море, триполи