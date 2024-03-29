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Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 29.03.2024
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12:32 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/gretsiya-1936605734.html
Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения
Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 29.03.2024
Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения
Сильное землетрясение магнитудой 5,7 в Ионическом море возле полуострова Пелопоннес не вызывает беспокойства у специалистов, заявил известный сейсмолог,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:32
2024-03-29T12:32
в мире
пелопоннес (область)
ионическое море
триполи
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АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 5,7 в Ионическом море возле полуострова Пелопоннес не вызывает беспокойства у специалистов, заявил известный сейсмолог, президент Организации по планированию и защите от землетрясений, профессор Эфтимиос Ленкас общественному телевидению ERTnews. Два сильных подземных толчка произошли в пятницу утром, первый толчок магнитудой 5,4 произошел в 9.11 по местному времени (10.11 мск), второй магнитудой от 5,7 до 5,8 по разным оценкам - минутой позже, в 9.12. Они ощущались на Пелопоннесе. "Нам не стоит беспокоиться. Это было землетрясение в морской зоне, вдали от населенных пунктов. Конечно, оно сильно ощущалось на очень большой территории, не только в Мессинии и Илии, но и на Закинтосе, в Триполи и даже в Коринфии", - сказал Ленкас. Со своей стороны, сейсмолог Герасимос Пападопулос сказал, что землетрясения большой силы в прошлом происходили в этом районе. "Мы не можем знать, как будет развиваться это явление. Пока слишком рано. Нам потребуется время, чтобы увидеть больше данных", - сказал он.
https://ria.ru/20240325/zemletryasenie-1935576810.html
пелопоннес (область)
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в мире, пелопоннес (область), ионическое море, триполи
В мире, Пелопоннес (область), Ионическое море, Триполи
Греческий сейсмолог призвал не беспокоиться из-за сильного землетрясения

Греческий сейсмолог не видит причин для беспокойства из-за землетрясения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Сильное землетрясение магнитудой 5,7 в Ионическом море возле полуострова Пелопоннес не вызывает беспокойства у специалистов, заявил известный сейсмолог, президент Организации по планированию и защите от землетрясений, профессор Эфтимиос Ленкас общественному телевидению ERTnews.
Два сильных подземных толчка произошли в пятницу утром, первый толчок магнитудой 5,4 произошел в 9.11 по местному времени (10.11 мск), второй магнитудой от 5,7 до 5,8 по разным оценкам - минутой позже, в 9.12. Они ощущались на Пелопоннесе.
«
"Нам не стоит беспокоиться. Это было землетрясение в морской зоне, вдали от населенных пунктов. Конечно, оно сильно ощущалось на очень большой территории, не только в Мессинии и Илии, но и на Закинтосе, в Триполи и даже в Коринфии", - сказал Ленкас.
Со своей стороны, сейсмолог Герасимос Пападопулос сказал, что землетрясения большой силы в прошлом происходили в этом районе.
"Мы не можем знать, как будет развиваться это явление. Пока слишком рано. Нам потребуется время, чтобы увидеть больше данных", - сказал он.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
При землетрясении в Папуа — Новой Гвинее погибли люди
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В миреПелопоннес (область)Ионическое мореТриполи
 
 
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