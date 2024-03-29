https://ria.ru/20240329/grayvoron-1936742658.html
В белгородском Грайвороне объявили ракетную опасность
В белгородском Грайвороне объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.03.2024
В белгородском Грайвороне объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории города Грайворон, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:28
2024-03-29T20:28
2024-03-29T20:32
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории города Грайворон, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области."РСЧС: Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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грайворон, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В белгородском Грайвороне объявили ракетную опасность
МЧС: в Грайвороне в Белгородской области объявили ракетную опасность