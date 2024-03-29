https://ria.ru/20240329/granitsa-1936659726.html

В Киргизии оценили результаты в делимитации границы с Таджикистаном

В Киргизии оценили результаты в делимитации границы с Таджикистаном - РИА Новости, 29.03.2024

В Киргизии оценили результаты в делимитации границы с Таджикистаном

Делегации Киргизии и Таджикистана достигли значительных результатов в процессе описания спорных участков общей границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:05

2024-03-29T15:05

2024-03-29T15:05

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БИШКЕК, 29 мар - РИА Новости. Делегации Киргизии и Таджикистана достигли значительных результатов в процессе описания спорных участков общей границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского кабмина. По данным пресс-службы, в пятницу в городе Баткене на юге Киргизии состоялась очередная встреча сопредседателей правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы, руководителей спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. "Руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжили обсуждение вопроса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и достигли значительных результатов по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках, а также дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций продолжить работу в данном направлении", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, встреча прошла "в атмосфере дружбы и взаимопонимания". Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной становятся неделимитированные участки. Рабочие группы двух стран продолжают работу по делимитации рубежей. В настоящее время согласовано порядка 90% из почти тысячи километров общей протяженности границы. Президент Киргизии Садыр Жапаров 11 декабря 2023 года сообщил, что завершение работы по описанию границы с Таджикистаном ожидается весной 2024 года.

https://ria.ru/20231122/armeniya-1910978831.html

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в мире, киргизия, таджикистан, садыр жапаров