https://ria.ru/20240329/gosuslugi-1936617472.html

В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"

В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах" - РИА Новости, 29.03.2024

В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на сайте и в приложении Госуслуг "кнопку помощи"... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:59

2024-03-29T12:59

2024-03-29T12:59

общество

технологии

россия

максут шадаев

госдума рф

госуслуги

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на сайте и в приложении Госуслуг "кнопку помощи" для вызова экстренных служб, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым разместить специальную "кнопку помощи" на стартовой странице сайта "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги", чтобы граждане России могли в режиме реального времени запросить помощь, сообщить о критической ситуации. Такая информация и сообщения должны попадать напрямую в правоохранительные органы наряду с телефоном экстренных служб "112", - написал Гусев в обращении. В письме депутат сообщил, что сейчас сайтом "Госуслуги" пользуется более 94 миллионов человек, а число активных пользователей превысило 74 миллиона человек, у многих россиян приложение "Госуслуги" установлено на мобильном телефоне. "У наших граждан должна быть многоканальная возможность своевременно и оперативно запросить помощь, сообщить о критических ситуациях и потенциальных угрозах. Поступившая информация должна попадать профильным органам напрямую. В настоящее время такая возможность реализована только через телефон "112", - отметил Гусев. Парламентарий указал, что в условиях проведения специальной военной операции продолжаются провокационные и террористические действия на территории России со стороны Украины, соответственно многим людям может потребоваться оперативная помощь, а быстрое реагирование на ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, является одним из ключевых факторов сохранения жизни и здоровья наших граждан.

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

https://ria.ru/20240213/minzdrav-1927071928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, госуслуги