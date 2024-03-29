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В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах" - РИА Новости, 29.03.2024
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12:59 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/gosuslugi-1936617472.html
В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"
В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах" - РИА Новости, 29.03.2024
В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на сайте и в приложении Госуслуг "кнопку помощи"... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:59
2024-03-29T12:59
общество
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
госуслуги
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на сайте и в приложении Госуслуг "кнопку помощи" для вызова экстренных служб, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым разместить специальную "кнопку помощи" на стартовой странице сайта "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги", чтобы граждане России могли в режиме реального времени запросить помощь, сообщить о критической ситуации. Такая информация и сообщения должны попадать напрямую в правоохранительные органы наряду с телефоном экстренных служб "112", - написал Гусев в обращении. В письме депутат сообщил, что сейчас сайтом "Госуслуги" пользуется более 94 миллионов человек, а число активных пользователей превысило 74 миллиона человек, у многих россиян приложение "Госуслуги" установлено на мобильном телефоне. "У наших граждан должна быть многоканальная возможность своевременно и оперативно запросить помощь, сообщить о критических ситуациях и потенциальных угрозах. Поступившая информация должна попадать профильным органам напрямую. В настоящее время такая возможность реализована только через телефон "112", - отметил Гусев. Парламентарий указал, что в условиях проведения специальной военной операции продолжаются провокационные и террористические действия на территории России со стороны Украины, соответственно многим людям может потребоваться оперативная помощь, а быстрое реагирование на ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, является одним из ключевых факторов сохранения жизни и здоровья наших граждан.
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
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общество, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, госуслуги
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Госуслуги
В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"

Депутат Гусев предложил создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на сайте и в приложении Госуслуг "кнопку помощи" для вызова экстренных служб, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым разместить специальную "кнопку помощи" на стартовой странице сайта "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги", чтобы граждане России могли в режиме реального времени запросить помощь, сообщить о критической ситуации. Такая информация и сообщения должны попадать напрямую в правоохранительные органы наряду с телефоном экстренных служб "112", - написал Гусев в обращении.
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В письме депутат сообщил, что сейчас сайтом "Госуслуги" пользуется более 94 миллионов человек, а число активных пользователей превысило 74 миллиона человек, у многих россиян приложение "Госуслуги" установлено на мобильном телефоне.
"У наших граждан должна быть многоканальная возможность своевременно и оперативно запросить помощь, сообщить о критических ситуациях и потенциальных угрозах. Поступившая информация должна попадать профильным органам напрямую. В настоящее время такая возможность реализована только через телефон "112", - отметил Гусев.
Парламентарий указал, что в условиях проведения специальной военной операции продолжаются провокационные и террористические действия на территории России со стороны Украины, соответственно многим людям может потребоваться оперативная помощь, а быстрое реагирование на ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, является одним из ключевых факторов сохранения жизни и здоровья наших граждан.
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ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевГосдума РФГосуслуги
 
 
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