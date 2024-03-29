В Госдуме предложили создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"
Депутат Гусев предложил создать кнопку вызова экстренных служб на "Госуслугах"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на сайте и в приложении Госуслуг "кнопку помощи" для вызова экстренных служб, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым разместить специальную "кнопку помощи" на стартовой странице сайта "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги", чтобы граждане России могли в режиме реального времени запросить помощь, сообщить о критической ситуации. Такая информация и сообщения должны попадать напрямую в правоохранительные органы наряду с телефоном экстренных служб "112", - написал Гусев в обращении.
В письме депутат сообщил, что сейчас сайтом "Госуслуги" пользуется более 94 миллионов человек, а число активных пользователей превысило 74 миллиона человек, у многих россиян приложение "Госуслуги" установлено на мобильном телефоне.
"У наших граждан должна быть многоканальная возможность своевременно и оперативно запросить помощь, сообщить о критических ситуациях и потенциальных угрозах. Поступившая информация должна попадать профильным органам напрямую. В настоящее время такая возможность реализована только через телефон "112", - отметил Гусев.
Парламентарий указал, что в условиях проведения специальной военной операции продолжаются провокационные и террористические действия на территории России со стороны Украины, соответственно многим людям может потребоваться оперативная помощь, а быстрое реагирование на ситуации, требующие вмешательства экстренных служб, является одним из ключевых факторов сохранения жизни и здоровья наших граждан.