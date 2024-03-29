https://ria.ru/20240329/ges-1936719532.html

Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС - РИА Новости, 29.03.2024

Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

Владимир Зеленский заявил в пятницу в Telegram-канале, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:18

2024-03-29T18:18

2024-03-29T18:18

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу в Telegram-канале, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС. "Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС", - говорится в сообщении Зеленского. Деталей о повреждениях и их масштабе не приводится. В четверг исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html

https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф