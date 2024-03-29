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Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ges-1936719532.html
Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС
Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС - РИА Новости, 29.03.2024
Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС
Владимир Зеленский заявил в пятницу в Telegram-канале, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:18
2024-03-29T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу в Telegram-канале, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС. "Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС", - говорится в сообщении Зеленского. Деталей о повреждениях и их масштабе не приводится. В четверг исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Зеленский заявил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

Зеленский: ночью под удар российских войск попали Каневская и Днестровская ГЭС

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу в Telegram-канале, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС.
"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС", - говорится в сообщении Зеленского. Деталей о повреждениях и их масштабе не приводится.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Не восстановим. Российские удары вызвали панику на Украине
Вчера, 01:56
В четверг исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Пожар после удара по Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"На это уйдут годы". В Киеве сделали признание после российских ударов
12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФ
 
 
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