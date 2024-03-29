Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе
Во Франции задержали 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозе теракта в школе
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее сотрудников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.
"Подросток был задержан в 6.30 (8.30 мск - ред.) в своем доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо в департаменте Жиронда. Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея", - сообщает телеканал в пятницу.
Согласно телеканалу, подросток отправил во вторник несколько электронных писем с угрозами в адрес директрисы и четырех преподавателей лицея, которые затем подали жалобу. Отправитель подписал письма псевдонимом "воин ИГИЛ*" и также заявлял в них, что собирается взорвать свой лицей, сообщает телеканал. Указывается, что подростка подозревают в "угрозах смертью" и "оправдании терроризма".
Согласно информации телеканала, школьник частично признал, что был автором этих угроз, обосновав свои действия "ленью идти на занятия в прошлый вторник".
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* Террористическая организация, запрещенная в России