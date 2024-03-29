Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936739659.html
Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе
Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе - РИА Новости, 29.03.2024
Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе
Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:02
2024-03-29T20:02
в мире
бордо
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее сотрудников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник. "Подросток был задержан в 6.30 (8.30 мск - ред.) в своем доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо в департаменте Жиронда. Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея", - сообщает телеканал в пятницу. Согласно телеканалу, подросток отправил во вторник несколько электронных писем с угрозами в адрес директрисы и четырех преподавателей лицея, которые затем подали жалобу. Отправитель подписал письма псевдонимом "воин ИГИЛ*" и также заявлял в них, что собирается взорвать свой лицей, сообщает телеканал. Указывается, что подростка подозревают в "угрозах смертью" и "оправдании терроризма". Согласно информации телеканала, школьник частично признал, что был автором этих угроз, обосновав свои действия "ленью идти на занятия в прошлый вторник".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html
бордо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бордо, россия
В мире, Бордо, Россия
Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе

Во Франции задержали 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозе теракта в школе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее сотрудников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.
"Подросток был задержан в 6.30 (8.30 мск - ред.) в своем доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо в департаменте Жиронда. Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея", - сообщает телеканал в пятницу.
Согласно телеканалу, подросток отправил во вторник несколько электронных писем с угрозами в адрес директрисы и четырех преподавателей лицея, которые затем подали жалобу. Отправитель подписал письма псевдонимом "воин ИГИЛ*" и также заявлял в них, что собирается взорвать свой лицей, сообщает телеканал. Указывается, что подростка подозревают в "угрозах смертью" и "оправдании терроризма".
Согласно информации телеканала, школьник частично признал, что был автором этих угроз, обосновав свои действия "ленью идти на занятия в прошлый вторник".
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта
29 ноября 2023, 19:49
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреБордоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала