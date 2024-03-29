https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936739659.html

Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе

Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе - РИА Новости, 29.03.2024

Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе

Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:02

2024-03-29T20:02

2024-03-29T20:02

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее сотрудников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник. "Подросток был задержан в 6.30 (8.30 мск - ред.) в своем доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо в департаменте Жиронда. Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея", - сообщает телеканал в пятницу. Согласно телеканалу, подросток отправил во вторник несколько электронных писем с угрозами в адрес директрисы и четырех преподавателей лицея, которые затем подали жалобу. Отправитель подписал письма псевдонимом "воин ИГИЛ*" и также заявлял в них, что собирается взорвать свой лицей, сообщает телеканал. Указывается, что подростка подозревают в "угрозах смертью" и "оправдании терроризма". Согласно информации телеканала, школьник частично признал, что был автором этих угроз, обосновав свои действия "ленью идти на занятия в прошлый вторник".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html

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