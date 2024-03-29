https://ria.ru/20240329/fotonika-1936565196.html

Свыше 60 компаний из Москвы стали участниками выставки "Фотоника-2024"

Свыше 60 компаний из Москвы стали участниками выставки "Фотоника-2024" - РИА Новости, 29.03.2024

Свыше 60 компаний из Москвы стали участниками выставки "Фотоника-2024"

Более 60 столичных производителей лазеров, оптики и оптоэлектроники стали участниками восемнадцатой международной спецвыставки "Фотоника. Мир лазеров и оптики – РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:31

2024-03-29T10:31

2024-03-29T10:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 60 столичных производителей лазеров, оптики и оптоэлектроники стали участниками восемнадцатой международной спецвыставки "Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2024", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Всего в "Фотонике-2024" принимают участие 260 компаний из России, Белоруссии, Армении, а также Китая, которые экспонируют, в частности, лазеры и запчасти к ним, медоборудование на основе фотонных технологий, информационное оборудование и прочее.По словам Овчинского, на сегодняшний день фотоника является одной из наиболее развивающихся наукоемких отраслей промышленности. Данное направление всесторонне поддерживают столичные власти."В частности, в Москве создан кластер фотоники и микроэлектроники, который объединяет заводы, дизайн-центры и тестовые лаборатории. Участие московских компаний в отраслевой выставке позволяет им обмениваться опытом и технологиями, находить бизнес-партнеров для дальнейшего развития. В 2024 году на выставке представлены шестьдесят три столичных предприятия, которые демонстрируют устройства лазерной чистки, резки, гравировки и многое другое", – отметил Овчинский, слова которого привели в ДИПП.Так, в мероприятии участвует компания "ЛАССАРД", производящая лазеры, оптомеханику, оптические столы и оптоволокно. В рамках выставки предприятие представило новинку – оптостолешницу с сотовым наполнением для микроскопов, весов и лазерных систем. Кроме того, на стенде компании можно увидеть лазерные станки для резки, гравировки и очистки, добавили в пресс-службе.Гендир предприятия Олег Нефедов отметил, что компания принимает участие в выставке уже в пятый раз. "В 2024 году мы продемонстрируем расширенный ассортимент – свыше полутора тысяч позиций, которые полностью совместима с зарубежными аналогами", – приводятся в сообщении слова Нефедова.Кроме того, московская компания "Оптрон" предлагают вниманию гостей тринадцать видов изделий. В частности, речь идет о лавинных фотодиодах и фотоприемной матрице для камер ближнего инфракрасного диапазона, а также систем оптического наблюдения и гетероструктур. Столичный производитель Pokkels представляет оборудование для лазерной очистки с импульсным или непрерывным источником, мануальную лазерную сварку, роботизированную ячейку сварки на основе коллаборативного робота, а также трехосевую модель устройства лазерной гравировки, рассказали в департаменте.Ранее в ДИПП сообщили, что созданный в городе комфортный инвестиционный климат, а также свыше 20 системных инструментов поддержки позволяют предприятиям закрывать запросы рынка в качественных товарах народного потребления и сложном оборудовании, используемом в разных отраслях промышленности.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва